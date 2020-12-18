شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على 5 ألعاب الأكثر ربحا خلال 2020.. PUBG Mobile تتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت أحدث الأرقام التى أصدرتها شركة Sensor Tower للتحليلات عن تحقيق 5 ألعاب فيديو أكثر من مليار دولار فى عام 2020، وهذه الألعاب هي: PUBG Mobile و Honor of Kings و Pokèmon Go و Coin Master و Roblox عبر منصات iOS و Android.

فعلى الرغم من حظرها فى الهند لبضعة أشهر، إلا أن PUBG Mobile هى اللعبة الأعلى تحقيقا للربح لهذا العام، فخلال 2020، حققت PUBG Mobile من Tencent نحو 2.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 64.3٪ مقارنة بالعام الماضي.

كما أنفق اللاعبون نحو 2.5 مليار دولار بلعبة Honor of Kings ، التى صنعها مطور PUBG أيضًا، بزيادة 43٪ مقارنة بعام 2019، إذ تعد Honor of Kings هى لعبة قتال متعددة اللاعبين عبر الإنترنت تم تطويرها بواسطة TiMi Studios.

ولا تزال Pokémon Go واحدة من أكثر الألعاب شعبية فى العالم، إذ حقتت نحو 1.2 مليار دولار فى عام 2020، وفى العام الماضى، حققت اللعبة 894 مليون دولار من إنفاق اللاعبين، ويعد هذا أفضل عام لـ Pokémon Go منذ إطلاقها فى عام 2016.

المركز الرابع حصلت عليه لعبة Coin Master التى حققت 1.1 مليار دولار، إذ تم تطوير Coin Master بواسطة استوديو الألعاب Moon Active، وتم إطلاقها لأول مرة فى عام 2015.

أما لعبة Roblox فهى خامس لعبة تحقق أرباح أكثر من مليار دولار فى عام 2020، إذ حققت نحو Roblox 1.1 مليار دولار على iOS و Android من إنفاق اللاعبين، ومن المثير للاهتمام، أن كل من Robolx و Coin Master ضاعفتا أرباحهما من إنفاق اللاعبين مقارنة بعام 2019.