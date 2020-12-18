سباق الجيل الخامس.. سامسونغ تُبعد هواوي عن عقود “أوروبا”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 ديسمبر 2020 01:12 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 17 - ديسمبر - 2020 10:44 مساءً

بسبب الشكوك والاتهامات التي تحوم حول عملاق التكنولوجيا الصينية “هواوي” بالتجسس على الدول لصالح الصين، يبدو أن شركات قطاع الاتصالات تتجه لعقد اتفاقيات مع “سامسونغ” كمورد لشبكات الجيل الخامس الناشئة.

وبالفعل فقد أبرمت “سامسونغ” اتفاقًا بنحو 6 مليارات دولار مع الأميركية “فيريزون” في أيلول الماضي، بالإضافة إلى محادثات الإسبانية “تليفونيكا” والفرنسية “أورانج” مع “سامسونغ” عن اتفاقات تخص شبكات الجيل الخامس.

وتشكل “هواوي” ما يقرب من نصف شبكات الجيل الرابع الأوروبية -والتي ستكون أساس شبكات الجيل الخامس فائقة السرعة- إلى جانب شركة “نوكيا” و”إريكسون”.

ونتيجة لتوتر العلاقات الصينية الأميركية، تواجه الشركات الأوروبية ضغطا أميركيا لتجنب “هواوي”، بزعم من “واشنطن” أن هواوي تتجسس لصالح الصين، وذلك رغم نفي الشركة عدة مرات.

وتواجه “سامسونغ” عقبات عدة بشأن توافق منتجاتها الحالية مع شبكات الجيل الرابع القائمة، إذ سيكلفها الأمر الكثير لاستبدال كل ما يتعلق بـ”هواوي”، وهي أكبر مشاكل الشركة الكورية الجنوبية الحالية التي تحاول حلها.