تكنولوجيا: جوجل تطلق خدمة الألعاب Google Stadia على منصة iOS عبر المتصفح

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تدعم جوجل الآن مستخدمي أجهزة الآيباد وهواتف الأيفون بميزة تجربة خدنمة الألعاب Google Stadia عبر متصفح Safari.

يحظى مستخدمي منصة iOS بميزة تجربة خدمة الألعاب Google Stadia خلال الفترة القادمة من خلال تطبيق المتصفح، على أن تدعم خدمة الألعاب الأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل iOS 14.3، أو iPadOS 14.3.



ومن المقرر أن يتم دعم المستخدمين في التسجيل في خدمة Google Stadia للألعاب عبر المتصفح، ومن ثم سيتاح للمستخدم الدخول لمكتبة الألعاب مباشرة.

من جانب أخر قدمت جوجل توصية بإضافة إختصار للمتصفح في الشاشة الرئيسية للجهاز للحصول على تجربة أفضل، كما سيتاح للمستخدم التحكم في الألعاب المختلفة عبر التحكم باللمس على الشاشة، أيضاً سيتاح للمستخدمين الإختيار بين وحدات التحكم في الألعاب المختلفة والتي تشمل Stadia، وDualShock 4 من سوني، وذراع تحكم Xbox One من مايكروسوفت.

يذكر أن ابل لم تدعم تطبيق Stadia مباشرة في منصة iOS نتيحة لمخالفة التطبيق للقوانين التي وضعت من ابل في متجر التطبيقات، كما أن الخدمة متاحة الآن في عدد 22 دولة حول العالم، على أن تتوسع جوجل لاحقاً بخدمة الألعاب في أسواق أخرى.

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