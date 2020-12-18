جوجل تضيف ميزة الخط الزمني للخرائط إلى خدمة الصور

دبي - يزن راشد - أطلقت شركة جوجل ميزة الخط الزمني – التي توفرها لمستخدمي خدمة الخرائط التابعة لها – لمستخدمي خدمة الصور Google Photos.

ويستفيد العديد من مستخدمي خدمة الخرائط من ميزة الخط الزمني في معرفة الأماكن التي زاروها، والآن أتاحت جوجل الميزة في خدمة الصور، وتحديدًا في الإصدار 5.23.0 من تطبيق الخدمة.

والآن، سيرى المستخدم عند النظر في الصور الموجودة في (صور جوجل) خطًا زمنيًا مع خريطة تُظهر مواقع التقاط كل صورة. ولاستخدام هذه الميزة، يمكن العثور عليها في تطبيق الخدمة ضمن تبويب البحث، حيث تظهر الخريطة في قسم الأماكن.

وسيظهر للمستخدم رسالة تنبيه منبثقة تُعلم المستخدم بوصول ميزة الخط الزمني للخرائط إلى الصور، بالإضافة إلى رابط يشرح الميزة الجديدة.

وتقول جوجل في صفحة الدعم: “يمكنك استخدام مواقع الصور لتنظيم صورك، والبحث عنها، واستكشافها استنادًا إلى مواقع التقاطها”.

وتعد رؤية الطريق الذي سلكه المستخدم والصور التي التقطها على طول الطريق طريقة ممتعة لاستعادة الذكريات القديمة. وقد تُستخدم الميزة لتلخيص الأشياء التي فعلها المستخدم في إجازة معينة.

وتقول جوجل: “تعرض خريطتك الصور، ويشمل ذلك: منشورات الصور التي حفظتها”. وتستخدم الميزة معلومات الموقع، مثل: نظام تحديد المواقع العالمي GPS الخاص بالكاميرا، والمعالم المكتشفة، وسجل المواقع. ويمكن للمستخدمين إيقاف عرض المخطط الزمني الخاص بهم.

يُذكر أن الميزة متاحة لتطبيق (صور جوجل) على كل من نظام أندرويد التابع لجوجل، ونظام (آي أوإس) iOS التابع لشركة آبل.

وبعد أن وصلت (صور جوجل) Google Photos حديثًا إلى 5 مليارات عملية تنزيل على نظام أندرويد، تتطلع الخدمة إلى استهداف مستخدمي نظام (آي أوإس) iOS من شركة آبل؛ من خلال تمكينهم من مزامنة صورهم ومقاطع الفيديو المفضلة لديهم مع خدمة (صور آبل) Apple Photos.