شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة Cygnus الأمريكية ستنفصل عن المحطة الفضائية العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر
ووفقًا لما ذكره موقع "RT"، فإنه من المفترض أن تعلن ناسا عن موعد انفصال المركبة عن المحطة أواخر الشهر الجاري".
وكانت ناسا قد أشارت في وقت سابق إلى أن المركبة المذكورة ستحمل بالنفايات، وبعد انفصالها بنحو أسبوعين عن المحطة ستحترق مع حمولتها في طبقات الغلاف الجوي للأرض.
وكانت Cygnus قد حملت معها إلى المحطة الفضائية الدولية نحو 3.6 طن من الحمولة التي ضمت أغذية ومياها لرواد الفضاء، ومعدات للبحث العلمي، ومعدات ضرورية للمحطة، ونموذجا لمرحاض مخصص للعمل في المحطة بلغت تكلفة تطويره نحو 23 مليون دولار.
ومن جانبها صرحت شركة Northrop Grumman التي طورت هذه المركبة بأنها تستعد لإطلاق مركبة أخرى من هذا النوع نحو المحطة الفضائية مطلع العام القادم، ويفترض أن تطلق المركبة على متن صاروخ أمريكي من نوع Antares في الـ 20 من نوفمبر 2021، ومن قاعدة فضائية بولاية فيرجينيا.
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