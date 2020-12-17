شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو مضطر تستخدم شبكة واى فاى عامة.. 3 نصائح لحماية بياناتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادةً ما يكون استخدام شبكة الواى فاى فى منزلك آمنًا، فأنت تعرف من قام بإعداده ومن المتصل بالشبكة فى أى وقت، أما شبكات الواى فاى العامة فتشكل خطر كبير، فقد يعنى الانضمام إلى شبكة عامة إلى تسريب معلوماتك إلى غرباء قد يكونوا على نفس الشبكة، أو فى حالات نادرة، مجرمى الإنترنت، لذا عرض موقع "بيزنس إنسايدر" عدد من النصائح لاستخدام الشبكات العامة بشكل آمن:

التزم بالشبكات التى تعرفها:

كلما كان ذلك ممكنًا، من الجيد الاتصال بشبكات مألوفة، فعلى سبيل المثال، من المحتمل أن تكون شبكة الواى فاى فى منزل أحد الأصدقاء أو أحد أفراد الأسرة أو أحد المقاهى الشهيرة آمنة، ولكن إذا كنت بحاجة إلى الاتصال بشبكة الواى فاى فى مكان غير مألوف، فعليك بالحذر.

أيًا كانت الشبكات العامة التى تتصل بها عندما تكون بالخارج، فحاول الحفاظ عليها متسقة - فكلما قل عدد الشبكات التى تستخدم معلوماتك للتسجيل فيها، قلت فرصة انتقال هذه المعلومات إلى مكان لا تريده.

بشكل عام، كن حذرًا من الشبكات العامة التى تطلب الكثير من المعلومات للانضمام إليها، واسأل نفسك أيضًا، ما إذا كانت الشبكة مفتوحة للجميع، فما الذى يحصل عليه الأشخاص الذين يديرون تلك الشبكة فى المقابل؟ فقد يكون ذلك بسبب استخدامهم بياناتك.

لتحقيق هذه الغاية، تأكد أيضًا من قراءة الشروط والأحكام، إن وجدت للشبكات غير المألوفة، وخاصة تلك المشكوك فيها، وإذا فشل كل شيء آخر، ولم تكن هناك شبكات تشعر أنه يمكنك الاتصال بها بأمان، فحاول استخدام هاتفك كنقطة اتصال بدلاً من ذلك.

تأكد من استخدام HTTPS:

عندما تستخدم الإنترنت من شبكة آمنة، لا يهم حقًا الأحرف التى تأتى قبل عنوان موقع الويب فى متصفحك، ومع ذلك، فإنه يصبح مهمًا جدًا على شبكة عامة، فإذا كان موقع الويب الذى تتصفحه يحتوى على http فى البداية، فقد تترك نفسك عرضة للهجمات الإلكترونية وسرقة المعلومات - فهذا يعنى أن اتصالك غير مشفر، فالاتصالات المشفرة والآمنة سيكون لها بروتوكول https فى البداية وليس فقط http.

سينبهك جوجل كروم إذا كان اتصالك غير آمن - مع المتصفحات الأخرى، ومع ذلك، عليك أن أن تتحقق بنفسك، خاصة عندما لا تكون على شبكة آمنة.

حاول ألا تستخدم AirDrop أو File Sharing:

يعد كل من AirDrop و File Share طريقتين سهلتين لمشاركة الملفات من جهاز الكمبيوتر الخاص بك إلى شخص آخر عبر الواى فاى، دون الحاجة إلى إرسال بريد إلكترونى أو أى نوع آخر من الرسائل، وهذه الميزة رائعة فى المكاتب أو المنازل، ولكنها قد تكون خطيرة على الشبكة العامة، لذا قم إيقاف تشغيل AirDrop أو File Share فى إعدادات جهازك، ضمن "الشبكة والمشاركة" لأجهزة الكمبيوتر ، أو "المشاركة" لأجهزة Mac.

بالإضافة إلى ذلك، تسألك العديد من أجهزة الكمبيوتر عما إذا كنت تريد "الوثوق" بشبكة جديدة عند الانضمام إليها لأول مرة، لذا يجب أن توافق فقط على الوثوق بالشبكات المنزلية المتأكد من أنها آمنة.

لمزيد من الأمان، استخدم VPN:

تقوم شبكة VPN، أو الشبكة الافتراضية الخاصة، بتشفير البيانات التى تنتقل من جهازك أو إليه، وتوصلك بخادم خاص، وهذا يعنى أنه من الصعب جدًا على الأشخاص الاطلاع على بياناتك أو سرقتها.

عادةً ما تكون الشبكة الظاهرية الخاصة (VPN) مجانية موجودة، ولكن إذا كنت تسافر كثيرًا، فقد يكون من المفيد الاستثمار فى VPN.