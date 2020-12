شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كم ساعة قضاها العالم فى بث الألعاب على يوتيوب خلال 2020؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واجه العالم نصيبه من التحديات فى عام 2020، تحول الكثيرون إلى اللعب على يوتيوب كوسيلة للعثور على الاتصال والترفيه ومشاركة اللحظات مع الأصدقاء والأحباء خلال هذه الأوقات العصيبة، وكشف يوتيوب أن أكثر من 80000 منشئ محتوى YouTube Gaming حصلوا على 100000 مشترك، وأكثر من 1000 منشئ محتوى ألعاب وصل عدد المشتركين بقنواتهم إلى 5 ملايين مشترك، كما وصل أكثر من 350 من منشئى الألعاب إلى 10 ملايين مشترك.

وأوضح يوتيوب أنه أصبح لديه أكثر من 40 مليون قناة ألعاب نشطة، وعلى مستوى العالم، تمت مشاهدة أكثر من 100 مليار ساعة من محتوى الألعاب على YouTube، والذى يعادل السفر إلى Neptune والعودة إليه 475000 مرة.

كما حقق البث المباشر على YouTube عامًا رائعًا، إذ زاد وقت المشاهدة من البث المباشر لألعاب الفيديو إلى أكثر من 10 مليارات ساعة، خاصة مع بث منشئى المحتوى مثل LazarBeam و Lyna و MortaL و CouRage و TheDonato و Typical Gamer حصريًا على YouTube ، كما نمت قناة اليوتيوبر الأمريكية Valkyrae لتصبح واحدة من أكبر وسائل البث المباشر عبر جميع الأنظمة الأساسية منذ أن بدأت البث حصريًا على YouTube.

وأوضح يوتيوب أن المبدعون مثل Rooster Teeth و TheDonato و CoryxKenshin استخدموا أصواتهم وقنواتهم لصالح مجهود اغاثة COVID – 19، كما أكد أنه خلال هذا العام، تم استضافة أيضًا خمس دورات خيرية على YouTube Gaming فى المكسيك والولايات المتحدة وأوروبا للاستفادة من جهود الإغاثة من COVID-19.

أهم الألعاب العالمية التى تمت مشاهدتها خلال 2020:

وشهد منشئو المحتوى فى جميع المجالات زيادات هائلة فى عدد المشتركين والجماهير والمشاهدين طوال عام 2020، ومن الأمثلة الرائعة على النمو فى عام 2020 هو منشئ محتوى Minecraft Dream، الذى شهد زيادة اشتراكات القناة من مليون فى يناير 2020 إلى أكثر من 13 مليون بحلول أكتوبر من نفس العام، كما اجتذبت القناة عشرات الملايين من المشاهدات لكل منهما.

وأوضح يوتيوب أيضًا أن منشئى محتوى الألعاب قدموا يد العون بطرق مذهلة هذا العام، إذ ساهم العديد من منشئى المحتوى وبطولات الشراكة فى YouTube فى زيادة الوعى والأموال لعدة أسباب، إذ جمع اليوتيوبر Jacksepticeye أكثر من 660.000 دولار فى 12 ساعة لجهود الإغاثة لصالح Covid-19 ، بينما جمعت قناة CouRage أكثر من 500.000 دولار خلال 12 ساعة من الأعمال الخيرية لمؤسسة CDC.

استضاف YouTube Gaming دورات خيرية فى جميع أنحاء العالم، بما فى ذلك بطولة Call of Duty Warzone فى مايو، مع تبرع بقيمة 100000 دولار أمريكى نيابة عن الفريق الفائز فى Call of Duty Endowment ؛ Torneo de Creadores de YouTube Gaming فى المكسيك، حيث تبرع يوتيوب بمبلغ 50000 دولار أمريكى لشركة Cruz Roja Mexicana نيابة عن الفائز، بالإضافة إلى Eddie SKabeche؛ احتفال ألعاب الهاتف المحمول فى أغسطس، المرتبط بـ VidCon Now ، حيث حصل KairosTime و Lex Brawl Stars على جائزة قدرها 50 ألف دولار لصالح منظمة الصحة العالمية.

وفى أكتوبر، قدمت بطولة Fall Guys للموسم الثانى بتبرع بقيمة 100000 دولار لصالح صندوق الأمم المتحدة للأطفال نيابة عن الفريق الفائز، Typical Gamer و Avxry.

وفى الأسبوع الماضى فقط ، استضاف MatPat و Stephanie Patrick من The Game Theorists حدث بث مباشر خيرى لمدة 10 ساعات لصالح مستشفى سانت جود لبحوث الأطفال، وضاعفوا هدفهم ثلاث مرات وجمعوا 3 ملايين دولار بمساعدة من كبار المبدعين واللاعبين الآخرين مثل Markiplier و The Game Grumps و Mr. Beast والمزيد.

على الصعيد العالمى، تمت مشاهدة أكثر من 100 مليار ساعة من محتوى الألعاب على YouTube، ومن الأحداث المحورية إلى البث الرقمى إلى البث المباشر إلى مكتبة متنامية باستمرار من محتوى الفيديو حسب الطلب، فإن YouTube Gaming أصبح موطن لجميع محتويات ألعاب الفيديو.

ووفقا ليوتيوب، شهد هذا العام ارتفاعًا طفيفًا فى تدفقات الألعاب المباشرة، والتى بلغت أكثر من 10 مليارات ساعة من وقت المشاهدة، فمنشئى محتوى مثل Dream و TheFamousFilms وناشرين مثل Supercell و PlayStation يستخدمون العروض الأولى للتشويق قبل الإعلانات الرئيسية، مما يتيح للمعجبين التجمع فعليًا والمشاركة والاستمتاع بتجربة مشتركة معًا.