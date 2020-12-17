شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه الواقع المعزز وما الفرق بينه وبين الواقع الافتراضى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر مصطلح الواقع المعزز، المعروف باسم AR، كثير خلال السنوات الماضية، وسمعنا عن الكثير من الاختراعات والابتكارات المدعومة بهذه التقنية الفريدة، دون أن نعرف تحديدا معنى المصطلح واستخداماته المختلفة، لكن يمكن فى السطور التالية معرفة كافة المعلومات عن الواقع المعزز.

ما تحتاج معرفته حول الواقع المعزز:

الواقع المعزز، المعروف باسم AR هو تجربة تفاعلية ثلاثية الأبعاد تجمع بين العالم الحقيقى والعناصر التى تم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر فى الوقت الفعلى.

يمكن للواقع المعزز أن يتجسد بعدة طرق، مثل نظارات الواقع المعزز التى تجمع بين المحيط المباشر ورسومات الكمبيوتر، أو على شاشة الهاتف الذكى التى تفعل الشيء نفسه باستخدام كاميرا الهاتف لرؤية العالم والتعامل معه أمام المشاهد.

كيف يختلف الواقع المعزز عن الواقع الافتراضى

قد يبدو أن التقنيات شبيهتان ببعضهما البعض لكنهما مختلفتان بشكل أساسى، إذ ينشئ الواقع الافتراضى (VR) عالمًا افتراضيًا اصطناعيًا بالكامل داخل سماعة رأس، فبصفتك مستخدمًا، يتم وضعك داخل بيئة ثلاثية الأبعاد ويمكنك بعد ذلك التنقل والتفاعل مع العناصر التى تم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر بالكامل.

من ناحية أخرى، يبقيك الواقع المعزز على أرض الواقع فى العالم الحقيقى، ويغطى العناصر الافتراضية كطبقة مرئية داخل تلك البيئة، وقد تجمع أنظمة الواقع المعزز بين عناصر الكمبيوتر والعالم الحقيقى مع عمق مقنع ومنظور وخصائص عرض أخرى، إذ يفهم نظام AR البيئة الحقيقية جيدًا بما يكفى ليكون قادرًا على وضع العناصر الاصطناعية ذات الصلة "أمام" و " وراء "أشياء حقيقية وتكون قادرًا على التفاعل مع العالم الحقيقى بطريقة ذات مغزى.

استخدامات الـAR

تكمن قيمة الواقع المعزز فى الطريقة التى يمكنه بها تفسير، والتلاعب، وتحسين عرض العالم الحقيقى فى الوقت الفعلى، فعلى سبيل المثال، إليك بعض الطرق التى يمكن من خلالها استخدام الواقع المعزز واستخدامه بنشاط:

البيع بالتجزئة:

ربما يكون أهم تطبيق للواقع المعزز لمعظم المستخدمين هو تطبيقات البيع بالتجزئة، ولا سيما "جرب قبل الشراء"، مع زيادة عدد الأشخاص الذين يتسوقون من المنزل وانخفاض التركيز على أماكن البيع بالتجزئة العامة، إذ يسمح الواقع المعزز للمستهلكين برؤية كيف ستبدو المنتجات قبل شرائها، وتوجد بالفعل عدد من التطبيقات التى تتيح لك وضع الأثاث والمنتجات الأخرى فى بيئات العالم الحقيقى الخاصة بك.

رسم الخرائط والملاحة:

كان تطبيق دليل الأعمال Yelp من أوائل المتبنين للواقع المعزز بميزة Monocle التى تم إيقافها الآن، إذ كانت Monocle تقوم بتركيب المعلومات عن الشركات المحلية على شاشة هاتفك لعرض المعلومات فى الوقت الحقيقى.

التعليم:

وصل AR إلى المناهج الدراسية لتعزيز أساليب التعلم التقليدية، فعلى سبيل المثال، يمكن تمييز الكتب المدرسية بأكواد- عند مسحها ضوئيًا بواسطة هاتف ذكى، يمكنها عرض محتوى إضافى أو تصورات ثلاثية الأبعاد.

الصيانة والصناعة:

سيكون للواقع المعزز إمكانات كبيرة فى السنوات القادمة لتقليل الاعتماد بشكل كبير على الكتيبات الفنية المادية وتحسين الإنتاجية فى نفس الوقت عن طريق تركيب المعلومات ذات الصلة فى مجال رؤية العامل أثناء إجراء الصيانة أو المهام الأخرى، فلا تستطيع أنظمة الواقع المعزز المتقدمة بشكل كافٍ فهم السياق لإظهار المعلومات الصحيحة فحسب، بل تساعد فى تحديد المكونات وسير العمل.

الترفيه ووسائل التواصل الاجتماعي:

يتمتع الواقع المعزز بإمكانيات كبيرة للترفيه أيضًا، فعلى سبيل الثمال أنفقت شركة لتطوير الواقع المعزز أكثر من 2.6 مليار دولار على تطوير نظارات الواقع المعزز ومنصة تقنية الواقع المعزز، ومع ذلك لا تزال قادرة على جذب استثمارات إضافية دون أن يكون لها منتج تجارى.

كما أدخلت TikTok مؤخرًا تأثيرات AR ذات العلامات التجارية التى يمكن للمستخدمين إضافتها إلى مقاطع الفيديو الخاصة بهم، وهذا بلا شك مجرد بداية لسباق لإنشاء تجارب AR أكثر إقناعًا تطمس الخط الفاصل بين الحقيقى والافتراضى.