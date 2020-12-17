تكنولوجيا: تسريبات مصورة ثلاثية الأبعاد توضح أبعاد هاتف شاومي MI 11 PRO

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد التي جاءت على Weibo اليوم عن أبعاد هاتف شاومي المرتقب MI 11 PRO قبل الإعلان الرسمي لاحقاً هذا الشهر.

إعتمدت شركة شاومي هاتف Mi 11 في 3C الصينية مؤخراً، حيث يدعم معايير 11V/5A وتقنية الشحن السريع بقدرة 55W، كما أكد Lei Jun في وقت سابق على أن الإصدارات الجديدة تأتي برقاقة معالج Snapdragon 888.

وتوضح الصور طول قطر هاتف MI 11 PRO الذي يصل إلى 171.77 مم، كما توضح الصورة الإطارات النحيفة للهاتف مع تصميم منحني للشاشة.

ولقد أشارت تسريبات سابقة إلى أن هاتف Mi 11 Pro يأتي بدقة عرض 2K في الشاشة، أو قد يدعم 2K Plus مع رصد البيكسل الأفقي 3200، كما أشارت تقارير أخرى إلى أن الهاتف يأتي بمعدل تحديث 120Hz.

كما تشير التوقعات إلى أن الهاتف يأتي بشاشة جديدة، كما تكشف التعليمات البرمجية للإصدار التجريبي من واجهة MIUI 12 عن دعم الهاتف لفيديو MEMC، وSDR في الوقت الفعلي للفيديو، وHDR، مع فيديو بدقة عرض فائقة، أيضاً يأتي هاتف Mi 11 Pro بجودة عرض QHD بلس، لذا نترقب الإعلان الرسمي لاحقاً هذا الشهر لمزيد من التفاصيل.

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