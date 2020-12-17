بسعر 166 ألف جنيه .. تعرف على مواصفات بروتون ساجا 2021

أعلنت شركة “ألفا عز العرب للسيارات” الوكيل الحصري للعلامة التجارية “بروتون” فى مصر، أسعار سيارات بروتون ساجا موديل 2021 الفئة الأولى «M- Standard» بقيمة 166.9 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «A/T- Standard» بنحو 188.9 ألفًا، وبلغت الفئة الثالثة «A/T Premium» نحو 202.9 ألف جنيه فى السوق المحلية.

وتنتمى بروتون ساجا لفئة السيارات العائلية السيدان، المزودة بمحرك مكون من أربع اسطوانات، سعة 1300 سي سي، ينتج قوة 95 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 120 نيوتن متر.

تقدم سيارات «بروتون ساجا 2021» بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة ومنها “عدد 2 وسادة هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وأنظمة مساعدة الفرامل BA”.

وتحتوي على مجموعة من التجهيزات والكماليات ومن أبرزها “حساسات ركن خلفية، وسبويلر خلفى، وخاصية التحكم فى ارتفاع مقعد السائق، وإنذار ضد السرقة، ومكييف هواء، وسنتر لوك، وزجاج كهرباء، ومرايا كهرباء، وإشارات بالمرايا الجانبية، ومفتاح ريموت مشفر للتحكم فى الشنطة الخلفية، وكمبيوتر رحلات”.

كما دعمت «ساجا» بنظام ترفيهي مكون من (راديو USB – CD -MP3 –بلوتوث – عدد 4 مكبرات صوتية – شاشة بيانات، ومخرج كهرباء 12V، وغيرها”.

وتقدم طرازات «بروتون ساجا 2021» الفئة الثالثة «A/T Premium» بنفس المواصفات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات ومنها “جنوط رياضيه 15، وشاشة وسائط 7 بوصة، وكاميرا خلفية، وإضاءة نهارية للمصابيح، وعجله القياده متعدده الوظائف، وسبويلر خلفى، وغيرها”.