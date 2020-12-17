تكنولوجيا: تسريبات تستعرض تفاصيل إعدادات الكاميرة في هاتف Galaxy A72

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن تفاصيل مواصفات الكاميرة لهاتف سامسونج المرتقب Galaxy A72 5G الذي يضم كاميرة رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل.

ينطلق هاتف Galaxy A72 5G خلال الفترة القادمة بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية، ولقد أوضحت أحدث التسريبات اليوم تفاصيل إعدادات الكاميرة، حيث يتميز المستشعر الرئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، ومستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 12 ميجا بيكسل، كما يأتي مستشعر macro بدقة 5 ميجا بيكسل، وأخر بدقة 5 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

ولقد جاءت التسريبات الجديدة حول هاتف Galaxy A72 5G عبر مدونة GalaxyClub في ألمانيا، كما رصد الهاتف في التسريبات بنموذج رقم SM-A726B.

ومن المتوقع أن ينطلق إصدار Galaxy A72 5G وأيضاً إصدار 4G في السوق الأوروبي، كما تشير التوقعات إلى هاتف Galaxy A72 4G يأتي بسعر يتراوح بين 450 يورو إلى 500 يورو، بينما يأتي إصدار 5G بسعر يتراوح بين 550 يورو إلى 600 يورو.

يذكر أن التسريبات السابقة أشارت إلى أن هاتف Galaxy A72 5G يأتي بشاشة مميزة بحجم 6.7 إنش، كما يأتي الهاتف بسماكة 8.1مم أو 9.9 عند الجزء البارز للكاميرة.

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