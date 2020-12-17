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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة شاومي اليوم عن هاتف Redmi 9 Power الذي ينطلق بتصميم يحاكي إصدار الشركة السابق Redmi Note 9 4G، مع كاميرة macro إضافية في الإصدار الجديد بدقة 2 ميجا بيكسل.
يتميز هاتف Redmi 9 Power بشاشة LCD بحجم 6.53 إنش وجودة عرض FullHD بلس، كما تضم الشاشة نتوء القطرة لكاميرة أمامية بدقة 8 ميجا بيكسل.
ويدعم هاتف Redmi 9 Power رقاقة معالج Snapdragon 662 وذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 64 جيجا بايت في سعة UFS 2.1، أو 128 جيجا بايت في سعة UFS 2.2، مع دعم التخزين الخارجي في microSD حتى سعة 512 جيجا بايت، كما يأتي الهاتف بنظام تشغيل Android 10 وواجهة MIUI 12.
ويضم هاتف Redmi 9 Power إعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، كما يأتي مستشعر macro أيضاً بدقة 2 ميجا بيكسل.
كما يدعم Redmi 9 Power تقنية التعرف على الوجه للتسجيل في الهاتف، ويأتي بمستشعر للبصمة في الإطار الجانبي، أيضاً يضم الهاتف بطارية بقدرة 6000 mAh، مع منفذ USB-C للشحن، وشاحن بقدرة 18W.
أيضاً يأتي الهاتف بمدخل 3.5مم للسماعات مع مكبر صوتي ستريو، وتصميم مقاوم لقطرات الماء، على أن يتوفر الهاتف بألوان الأخضر، والأزرق، والأحمر وأيضاً الأسود، كما يبدأ سعر الهاتف من 150 دولار، ويتوفر في السوق الهندي بدءاً من 22 من ديسمبر.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: شاومي تكشف رسمياً عن هاتف Redmi 9 Power بسعر يبدأ من 150 دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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