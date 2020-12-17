آبل تكشف عن تحديثات جديدة لمحدثها الذكي “سيري”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 ديسمبر 2020 03:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

كشفت شركة أبل عن تحديثات جديدة خاصة لمحدثها الذكي “سيري” ، مع إعلانها عن التحديث الأخير لنظام التشغيل iOS 14.3.

وقامت الشركة بإضافة مجموعة جديدة من الأصوات الحقيقية له، يتم بثها عبر الطلب بالأوامر الصوتية.

ووفقا لموقع “ذا فيرج” المختص بأخبار التقنيات، فإنه من ضمن التحديثات التي قدمتها النسخة المحدثة من نظام تشغيل iOS 14.3، تدعيم المكتبة الصوتية لسيري، لتشمل مجموعة عملاقة من الأصوات الحقيقية للحيوانات.

وأوضح الموقع أنه من خلال توجيه مستخدم المتحدث لسؤال مثل Hey Siri, what does _____ sound like?، فيقوم سيري ببث الصوت الذي طلب المستخدم التعرف عليه.

وكانت غالبية الأصوات المضافة، أصوات حقيقية لمجموعة كبيرة من فصائل الحيوانات، مثل الثعلب الذي يجهل الغالبية العظمى ماهية صوته، ومجموعة من أصوات السيارات والطبيعة.

وتوفر أبل هذه الخاصية الجديدة للأصوات لأجهزتها من هواتف أيفون و “أيباد” وأيضا متحدثها الذكي HomePod، لتنافس بها المساعد الذكي من جوجل، Google Assistant الذي سبق وأن ضم لقدراته هذه الخاصية منذ عدة سنوات.