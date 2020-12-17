فينوم إف 5..أقوى سيارة في العالم مستوحاة من صواريخ ناسا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 ديسمبر 2020 03:16 مساءً - منذ ساعتين

اشتعلت المنافسة في مجال السيارات الخارقة ، كشفت شركة “هينيسي” الأميركية عن سيارتها الخارقة “فينوم إف 5″، القادرة على الوصول إلى سرعة 500 كم/س، والتي توصف بأنها ستكون الأقوى في العالم.

وستأتي السيارة في إصدار محدود من 24 مركبة، وبسعر خرافي يبلغ 2.1 مليون دولار، فيما تقول الشركة إن محركها بسعة 6.6 ليترات هو الأقوى في العالم.

وتدعم “فينوم إف 5” محركا توربينيا مزدوجا من 8 أسطوانات بقوة 1817 حصان، يجعلها قادرة على الوصول لسرعة نهائية تبلغ 500 كيلومتر في الساعة.

واستخدمت الشركة في تصميم السيارة ألياف الكربون والألمنيوم، الأمر الذي جعل وزنها لا يتعدى 1360 كيلوغرام تقريبا، حسبما ذكر موقع “موتور تريند” المتخصص بأخبار السيارات.

وجرى تزويد السيارة بمكابح قوية من شركة “بريمبو” مصنوعة من الكربون والسيراميك، إلى جانب خيارات متعددة لنظام القيادة حسب طبيعة الطريق.

وفيما يتعلق بتسارع السيارة، فإنها تبلغ 100 كيلومتر في الساعة، انطلاقا من السكون، في غضون 2.6 ثانية فقط.

ونقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن مدير قسم التصميم لدى “هينيسي”، ناثان مالينيك، قوله: “عندما تقود بسرعة تقارب 500 كيلومتر في الساعة، فإنك تتحول من سائق لقائد طائرة”.

وأضاف مالينيك: “استوحينا أجزاء السيارة من الطائرات المقاتلة وصواريخ ناسا، كما تعمدنا عدم وضع أزرار تشتت انتباه السائق على لوحة القيادة”.

وكانت شركة لمبورغيني الإيطالية قد كشفت عن سيارتها الخارقة من طراز “إس سي 20″،