شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يعود لطبيعته ويتيح لمستخدميه الـRetweet مرة أخرى بكل سهولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر تويتر إنهاء تجربته التى شجعت المستخدمين على اقتباس التغريدات Quote Tweets بدلاً من إعادة التغريد، إذ نفذت الشركة التغيير لأول مرة فى أكتوبر كجزء من عملها للتحضير للانتخابات الرئاسية 2020، وقال موقع تويتر فى ذلك الوقت إنه يأمل فى أن يذكّر التغيير المستخدمين بأن يكونوا أكثر تفكيرًا بشأن ما يشاركونه.

لكن وفقا للشركة لم يحدث ما كانت تأمل فى حدوثه، إذ قالت: "زاد استخدام اقتباس التغريدات Quote Tweets، لكن 45% منها تضمنت تأكيدات من كلمة واحدة و70% أقل من 25 حرفًا، وتم تعويض الزيادة فى التغريدات المقتبسة أيضًا من خلال انخفاض إجمالى بنسبة 20% فى المشاركة من خلال كل من إعادة التغريد والتغريدات المقتبسة".

كما كان التغيير أيضًا مربكًا للمستخدمين، الذين لم يفهم الكثير منهم أن إعادة التغريد القديمة العادية كانت، فى الواقع، لا تزال ممكنة، على الرغم من محاولة تويتر للتوضيح.

وعلى الرغم من التجربة، يقول موقع تويتر "إنه سيواصل التركيز على تشجيع المزيد من التضخيم المدروس، مثل ميزته التى تذكّر الناس بقراءة المقالات قبل أن يغردوا، وهو الأمر الذى كان ناجحًا وفقًا لتويتر".

جدير بالذكر أن شركة تويتر قالت إنه سيكون مطلوبا من المستخدمين حذف التغريدات الجديدة التي تقدم مزاعم كاذبة أو مضللة‭‭ ‬‬عن لقاحات كورونا، وذلك في توسيع لقواعدها بشأن المعلومات الخاطئة عن الفيروس، وذكرت شركة التواصل الاجتماعى فى منشور أنها قد تطلب من المستخدمين حذف التغريدات التي تحتوي على مزاعم كاذبة توحي بأن اللقاحات "تستخدم لإلحاق الضرر عمدا بالناس أو السيطرة عليهم بما في ذلك تصريحات عن اللقاحات تثير الشعور بوجود مؤامرة متعمدة"، بحسب "روسيا اليوم".