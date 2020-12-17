شاومي تكشف عن هاتفها الجديد “Redmi 9 Power”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 ديسمبر 2020 01:17 مساءً - منذ 43 دقيقة

آخر تحديث: 17 - ديسمبر - 2020 1:12 مساءً

أعلنت شركة الهواتف الصينية العملاقة ”شاومي“،اليوم الخميس، عن إطلاق هاتفها الذكي ”Redmi 9 Power“ في الهند.

وكشفت تقارير تقنية سابقة أن هاتف ”Redmi 9 Power“ سيأتي ببطارية عملاقة سعة 6000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط، وكاميرا خلفية رباعية بدقة 48 ميغا بكسل، ويعتبر هذا الهاتف نسخة معدلة من ”Redmi Note 9 4G“.

ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة هاتف ”Redmi 9 Power“ الذكي 10000 روبية أي ما يعادل 136.15 دولار أمريكي، وسوف يحتوى على شاشة ”Full HD +“ قياس 6.67 بوصة مع درجة على غرار ”Waterdrop“، ستكون بدقة 1،080 × 2،340 بكسل.

كما سيتم تشغيله بواسطة معالج ”Qualcomm Snapdragon 662″، وسيعمل الهاتف بنظام ”MIUI 12“ ونظام ”Android 10“.

أما بالنسبه للكاميرا الفائقة الدقة، فيأتي هاتف ”Redmi 9 Power“ ، بإعداد رباعي الكاميرا، وتتميز الكاميرا الأساسية بدقة 48 ميغابكسل ومستشعر بدقة 8 ميغابكسل، ومستشعر كاميرا بدقة 2 ميغابكسل للتصوير الكلي.

في الوقت نفسه، تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميغابكسل في الهاتف لالتقاط الصور الشخصية ومكالمات الفيديو.

ومن المتوقع أن يتنافس هاتف ”Redmi 9 Power“ مع ”Moto E7 Plus“، ويحتوي هذا الهاتف على شاشة قياس 6.5 بوصة بدقة ”HD +“، وهو مزود بمعالج ”Qualcomm Snapdragon 460″، كما أنه مزود بخاصية ماسح بصمات الأصابع في الخلف، وتبلغ تكلفته 9499 روبية أي (129.32 دولار).