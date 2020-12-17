تكنولوجيا: كوالكوم تعلن عن سلسلة شرائح QCC305x التي تدعم الجيل القادم من السماعات اللاسلكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة كوالكوم اليوم عن سلسلة شرائح البلوتوث QCC305x التي تنطلق لدعم الصوتيات في الجيل القادم من السماعات اللاسلكية.

يسجل سوق السماعات اللاسلكية نمو سريع خلال الفترة الأخيرة، لذا تقدم كوالكوم اليوم تقنيتها الجديدة في سلسلة شرائج البلوتوث للصوتيات QCC305x التي تستهدف دعم السماعات اللاسلكية في الفئات المميزة والمتوسطة وأيضاً منخفضة التكلفة بمجموعة جديدة من المميزات.

وتقدم كوالكوم في سلسلة شرائح QCC305x مجموعة من التقنيات الجديدة التي تشمل مشاركة الصوتيات، ودعم الخدمات الصوتية، مع دعم تقنية كوالكوم aptX Adaptive من بين تقنيات أخرى.

أيضاً من المقرر أن تتيح سلسلة شرائح QCC305x جلب التقنيات التي إشتهرت بها السماعات المميزة في الأسواق، إلى السماعات المميزة بمستوى تسعير منخفض.

كما تدعم قريباً معايير “Bluetooth Low Energy Audio” التي ستتيح ميزة مشاركة الصوتيات في السماعات اللاسلكية، وفي الخدمات الصوتية تأتي سلسلة QCC305x بميزة always-on لتتنشيط السريع للسماعات اللاسلكية، مع ميزة إلغاء الضوضاء النشطة، إلى جانب مجموعة من التقنيات المدمجة التي ترتقي بتقنية السماعات اللاسلكية القادمة.

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