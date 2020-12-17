تكنولوجيا: تطبيق Google Maps يجلب نمط مساعد إفتراضي لدعم قائدي السيارات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق تحديث جديد من تطبيق Google Maps بنمط مساعد إفتراضي جديد لدعم قائدي السيارات بتجربة تحاكي منصة Android Auto.

لا تضم كافة السيارات منصة Android Auto التي تدعم توجيه المستخدمين أثناء القيادة، أو تقدم الدعم في التحكم في الهاتف بالأوامر الصوتية، لذا يأتي تحديث تطبيق Google Maps اليوم بنمط مساعد إفتراضي لقائدي السيارات، يدعم المستخدم في إلقاء الأوامر الصوتية لتوجيه المستخدم أثناء القيادة، أو للتحكم في تشغيل الموسيقى أو عرض الرسائل والإشعارات المستلمة.

ومن المقرر أن تتيح الميزة الجديدة في تطبيق Google Maps للمستخدمين الوصول إلى تطبيقات المراسلة والموسيقى، وأيضاً تطبيق الهاتف لإجراء المكالمات أثناء القيادة عن طريق إلقاء الأوامر الصوتية، لخفض نسبة تشويش المستخدم أثناء القيادة.

ولقد أعلنت جوجل خلال فعاليات حدث Google I / O عن خططها لجلب نمط مساعد إفتراضي للقيادة لمستخدمي هواتف Android، ولقد طرح هذا النمط بالفعل في سوق الولايات المتحدة الآن، حيث من المقرر أن يأتي نمط المساعد الإفتراضي في تطبيق Google Maps بتجربة تحاكي دمج منصة Android Auto في تطبيق خرائط جوجل.

كما يتميز تطبيق Google Maps بواجهة جديدة تعمل على إظهار مسار المستخدم والوجهة التي ينتقل إليها المستخدم، أيضاً سيظهر رمز للمساعد الرقمي الجزء السفلي في الزاوية اليسرى، كما يظهر إختصار جديد للتطبيقات في الجزء السفلي إلى اليمين.

أيضاً سيدعم نمط المساعد الإفتراضي للقيادة المستخدم في التحكم في تشغيل الموسيقى بآداء أفضل، مع أدوات تعمل على عرض عناوين الأغاني، مع زر يدعم تخطي للامام لملفات الموسيقى، إلا أنه لا يدعم التخطي للخلف.

ومن المقرر أن يظهر نمط مساعد قائدي السيارات في تطبيق خرائط جوجل عند بدء التحرك بالسيارة، حيث سيعمل النمط على نقل المستخدم إلى خاصية عدم الإزعاج، مع إستمرار دعم المستخدم في تلقي الرسائل والإشعارات من التطبيقات والرد عليها صوتياً، أيضاً لن تشغل المكالمات الصوتية الشاشة بشكل كامل لدعم المستخدم في التركيز على الخرائط بكفاءة أعلى.

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