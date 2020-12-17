فاطمة أيت طالب - دبي - أخبار ديسمبر 17, 2020 30 تطبيق Apple TV قادم لAndroid TV و الChromecast الجديد في 2021✅ التطبيق سيتوفر أولا في Chromecast في بداية السنة ولا حقا لبقية أجهزة Android TV .

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