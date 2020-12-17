فاطمة أيت طالب - دبي - أخبار ديسمبر 17, 2020 34 اتفاقية جديدة بين Google و Qualcomm وستحصل الاجهزة التي تستخدم معالجات Qualcomm على ثلاث سنوات من التحديثات للنظام و تحديث أمني للسنة الرابعة ????

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