شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية حذف محرك الأقراص الثابتة على جهاز الكمبيوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، ضع في اعتبارك أن مجرد محو القرص الصلب لا يكفي، بينما قد يبدو أن البيانات قد اختفت، فيمكن لأي شخص لديه مجموعة الأدوات المناسبة استرداد البيانات التي تم محوها من القرص الصلب.

كيفية حذف القرص الصلب لنظام التشغيل Windows

تنشئ Microsoft الآن طريقة لمسح محرك الأقراص الثابتة مباشرة في Windows، هذا المسح شامل للغاية ويجعل البيانات غير قابلة للوصول تقريبًا للجميع، فسيقوم جهاز الكمبيوتر الخاص بك بإعادة تعيين محرك الأقراص الثابتة بالكامل، ومسح بياناتك بالإضافة إلى استعادة Windows إلى ظروف المصنع.

1. اضغط فوق الزر "ابدأ" ثم اضغط فوق "إعدادات".

2. في نافذة الإعدادات، اضغط فوق "التحديث والأمان".

3. في الجزء الأيمن، اضغط فوق "استرداد".

4. في قسم إعادة تعيين هذا الكمبيوتر بالنافذة، اضغط فوق "البدء".

5. في نافذة إعادة تعيين جهاز الكمبيوتر هذا، اضغط فوق "إزالة كل شيء".