شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة جديدة تصل لتطبيق Google Meet.. اعرف إيه هى والان مع تفاصيل الخبر
وفقا لما ذكره موقع "the verge"، كتب فيليب نيلسون، مدير مشروع Google Workspace في منشور مدونة يعلن عن التحديث: "من خلال توسيع الترجمة المباشرة لتشمل المزيد من اللغات، يمكننا مساعدة المزيد من الطلاب على الشعور بالقدرة على المشاركة، ومساعدة المزيد من المعلمين على مشاركة مساحة يمكن الوصول إليها وشاملة".
وتواصل جوجل فى إضافة تحديثات إلى Meet حيث شهدت المنصة نموًا مزدهرًا خلال جائحة فيروس كورونا، مثل توفير تقارير الحضور مع بيانات المشاهدة للأحداث التي يتم بثها مباشرة والسماح للمستخدمين برفع أيديهم في الاجتماعات الكبيرة.
وأعلنت الشركة في وقت سابق عن تمديد مكالمات Meet غير المحدودة في نسختها المجانية حتى 31 مارس لحسابات Gmail.
كما قالت جوجل في أكتوبر، إن تطبيق Meet عقد 235 مليون اجتماع يومي وأكثر من 7.5 مليار مكالمة فيديو يومية في الربع الثالث من عام 2020.
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