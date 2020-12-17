شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تدعم تشغيل Chrome OS رسميًا على أجهزة الكمبيوتر القديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على مدى السنوات الخمس الماضية، سمحت شركة تسمى Neverware للأفراد والمدارس والشركات بتحويل أجهزة الكمبيوتر القديمة وأجهزة Mac إلى Chromebook باستخدام برنامج CloudReady الخاص بها، حيث يكمن جمال نظام التشغيل في أنه يسمح لك بإطالة عمر جهاز كمبيوتر قد يكون عفا عليه الزمن.

وبحسب موقع engadgetالأمريكى، فخلال هذا الأسبوع، استحوذت جوجل على Neverware وتخطط الآن لجعل CloudReady مدعوم رسميا في إصدار Chrome OS، وعندما يحدث ذلك تقول Neverware أن مستخدميها الحاليين سيكونوا قادرين على الترقية بسلاسة إلى البرنامج المحدث، وعلاوة على ذلك، بمجرد اكتمال هذا الانتقال، ستدعم جوجل CloudReady بنفس الطريقة التي يعمل بها نظام التشغيل Chrome حاليًا.

وقالت Neverware إنه سيعمل كالمعتاد، ولن يتغير الإصدار الحالى من CloudReady، كما أكدت الشركة إنها ملتزمة بدعم عملاء المؤسسات التعليمية والعملاء الحاليين، وعلاوة على ذلك، لا توجد خطة لتغيير الأسعار في الوقت الحالي، وستحترم جوجل أي تراخيص حالية متعددة السنوات.

ولا يعتبر هذا الاستحواذ منطقيًا من منظور جوجل فحسب، ولكن من الصعب أيضًا رؤية جانب سلبي لمستخدمي CloudReady، فقد كانت حقيقة أن نظام التشغيل لم يكن مدعومًا رسميًا من قبل جوجل أحد الجوانب السلبية القليلة للبرنامج، وهذا يعني أنه لا يمكنك تثبيت تطبيقات Android على أجهزة CloudReady ، على الرغم من أنها تستند إلى نظام التشغيل Chromium.

ومع هذا الاستحواذ، يصبح دعم تطبيقات أندرويد أكثر احتمالًا، وسيؤدي الدعم المباشر من جوجل أيضًا إلى جعل البرنامج أكثر جاذبية للمدارس والشركات، حيث يمكنهم الحصول على مساعدة مباشرة من الشركة إذا كان لديهم أي مشاكل فنية.