خدمة الألعاب ‏Amazon Luna‏ تصل إلى أندرويد

دبي - يزن راشد - قالت شركة أمازون يوم الثلاثاء: إن خدمة الألعاب السحابية (لونا) Luna التابعة لها أصبحت متاحة للأجهزة المحمولة العاملة بنظام التشغيل أندرويد من شركة جوجل.

وعلى غرار النسخة الخاصة بنظام (آي أوإس) iOS من آبل، فإن نسخة أندرويد لا تحتاج إلى تطبيق Luna منفصل، إذ يمكن – بدلًا من ذلك – الوصول إلى الخدمة من خلال متصفح الويب (كروم) Chrome.

وكانت أمازون قد أعلنت عن إتاحة Luna للوصول المبكر في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حينما كانت متاحة فقط للحواسيب الشخصية، وحواسيب ماك من آبل، ومنصة التلفزة (فاير تي في) Fire TV، ولهواتف آيفون الذكية، وحواسيب آيباد اللوحية من خلال تطبيقات الويب.

وتعمل الخدمة من خلال النموذج القائم على القنوات، حيث يمكن للمستخدم دفع رسوم شهرية مقابل كل قناة من قنوات الألعاب التي يرغب في الوصول إليها.

وتتوفر الآن قناتان، الأولى اسمها Luna Plus وهي تابعة لشركة أمازون مقابل رسوم شهرية قدرها 5.99 دولارات أمريكية، وتتيح للمستخدمين الوصول إلى ألعاب من العديد من الناشرين المختلفين. أما القناة الأخرى، فهي Ubisoft Plus التابعة لشركة Ubisoft وتتوفر مقابل رسوم أعلى قدرها 14.99 دولارًا أمريكيًا، ولكنها توفر جميع ألعاب الشركة. وبالاشتراك في هذه الخدمة يمكن للمستخدمين الوصول إلى خدمة Ubisoft Plus المخصصة للحواسيب الشخصية، وخدمة الألعاب السحابية (إستاديا) Stadia من جوجل.

يُذكر أن خدمة Luna متاحة الآن للمستخدمين في الولايات المتحدة فقط، ولمن لا يمتلك حتى الآن القدرة على الوصول المبكر إلى الخدمة، فيمكنه طلب ذلك من هنا.

وفي الوقت الراهن، تعمل نسخة أندرويد من خدمة Luna على بعض هواتف بكسل من جوجل، وبعض هواتف سامسونج، وبعض هواتف ون بلس، ولكن أمازون تقول: إنها ستضيف دعمًا للمزيد من هواتف أندرويد خلال مرحلة الوصول المبكر للخدمة.

تجدر الإشارة إلى أن الخدمة تدعم فقط هواتف أندرويد التي تعمل بالإصدار 9 وما بعده، وتستخدم الإصدار 86 وما بعده من متصفح كروم. ويمكن للمستخدمين اللعب بالألعاب باستخدام ذراع التحكم الخاصة بخدمة Luna، بالإضافة إلى أذرع التحكم الخاصة بمنصتي (بلاي ستيشن 4) PlayStation 4 من سوني، و(إكس بوكس ون) Xbox One من مايكروسوفت.