شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق Microsoft Authenticator يتيح الآن تخزين كلمات السر وتعبئتها تلقائيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مايكروسوفت أن تطبيق Microsoft Authenticator على الهاتف المحمول سيتم تحديثه قريبًا بإمكانية إدارة كلمات السر والملء التلقائى، حيث ستتم مزامنة كلمات السر باستخدام حساب Microsoft الخاص بك باستخدام Outlook وHotmail ومنتجات الشركة الأخرى.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فسيتيح لك ذلك تحديد مايكروسوفت كموفر للملء التلقائى، ثم مزامنة كلمات السرعلى التطبيقات أو مواقع الويب باستخدام متصفح Microsoft Edge أو Google Chrome، عبر إضافة Chrome جديدة.

وحتى الآن، كان تطبيق Authenticator مفيدًا إلى حد كبير كتطبيق مصادقة ثنائية، ومع ذلك، من خلال إدارة الملء التلقائى وكلمات السر، فسيصبح بديل شرعى لمدير الملء التلقائى وكلمات السر من جوجل، ويجب أن يكون ذلك مفيدًا بشكل خاص للشركات أو الأفراد الذين يعملون على نظام Microsoft Office بدلاً من Google G-Suite الذى أصبح اسمه الآن Google Workspace.

ورغم أن الميزة قيد المعاينة الآن، ولكن يمكن الوصول إليها من أحدث إصدار كامل من تطبيق Authenticator على iOS أو Android، فما عليك سوى فتح التطبيق والانتقال إلى الإعدادات> الإصدار التجريبى

ولتمكين إمكانية الملء التلقائى على جهازك، ستحتاج إلى الانتقال إلى إعداد "الملء التلقائى لكلمات السر" على أيفون أو "الملء التلقائي" على أندرويد، ثم ابحث عن إعداد "Authenticator" وتغيير الخدمة إلى مايكروسوفت.