شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق Instagram Lite يعود بحجم أقل من 2 ميجابايت.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت شركة فيس بوك في طرح إصدار Lite جديد من تطبيق انستجرام لمستخدمي الهواتف الذكية الهنود كمحاولة لتوسيع قاعدة المستخدمين والوصول إلى المزيد من الأشخاص في الهند، ولعل حجم التطبيق صغير حقًا، أقل من 2 ميجابايت، ويُزعم أنه يوفر تجربة Instagram الأساسية للعمل بسرعة وسلاسة على الهواتف الذكية منخفضة الطاقة، وقد تم طرحه في البداية في المكسيك في عام 2018 ، لكن فيس بوك سحب التطبيق لاحقًا.

وبحسب موقع fonearena الهندى، فهذه ليست المرة الأولى التي يطلق فيها فيس بوك - الذي يمتلك Instagram - إصدارًا خفيفًا من خدمته للأجهزة منخفضة الطاقة، فقبل بضع سنوات، أصدر فيس بوك تطبيق Facebook Lite، والذي يحتوي على معظم الميزات من تطبيق الإصدار الكامل، وأيضًا بحجم صغير للغاية.

وسيكون تطبيق Instagram Lite الجديد رائعًا للهواتف ذات الكميات المنخفضة من ذاكرة الوصول العشوائي والتخزين، وهو أمر شائع جدًا في العديد من الهواتف الذكية في الهند، ولعل بعض الميزات الأساسية مثل Reels و Shopping و IGTV مفقودة حاليًا، وإلا يجب أن يكون التطبيق مشابهًا تمامًا للتطبيق كامل الميزات.

كذلك فإن التطبيق متاح للتنزيل لمستخدمي أندرويد في الهند من متجر Google Play وسيتم طرحه عالميًا قريبًا، وفيما يتعلق باللغات الإقليمية، فهو يدعم حاليًا البنغالية والغوجاراتية والهندية والكانادا والمالايالامية والماراثية والبنجابية والتاميلية والتيلجو.