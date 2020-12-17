تكنولوجيا: إيه الفرق .. اعرف الاختلافات بين هاتفى iPhone 12 Pro Max وiPhone X

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iPhone 12 Pro Max: 6.7 بوصة.
iPhone X: 5.8 بوصة.
iPhone 12 Pro Max: OLED
iPhone X: OLED
iPhone 12 Pro Max: 2778x 1284بيكسل.
iPhone X: 2436 x 1125 بيكسل.
المعالج:
iPhone 12 Pro Max: A14 Bionic
iPhone X: A11 Bionic
الذاكرة الداخلية:
iPhone 12 Pro Max: 64GB
iPhone X: 256GB
نظام التشغيل:
iPhone 12 Pro Max: iOS (14.x)
iPhone X: iOS (14.x)
البطارية:
iPhone 12 Pro Max: 3687mAh
iPhone X: 2716 mAh
الكاميرا الخلفية:
iPhone 12 Pro Max: ثلاثية 12 ميجابيكسل.
iPhone X: مزدوجة 12 ميجابيكسل.
الكاميرا الأمامية:
iPhone 12 Pro Max: 12 ميجابيكسل.
iPhone X: 7 ميجابيكسل.
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