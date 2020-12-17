تكنولوجيا: إيه الفرق .. اعرف الاختلافات بين هاتفى iPhone 12 Pro Max وiPhone X

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحدث هاتف iPhone X من أبل ضجة كبيرة عند إطلاقه منذ عدة سنوات، إذ تضمن هذا الهاتف مجموعة من التحسينات والترقيات التى كان المستخدمين بحاجة إليها منذ فترة طويلة، وكان بمثابة أول خطوة فى طريق أبل نحو الجيل التالى من هواتفها المتطورة، لذا نعقد فيما يبى مقارنة بينه وبين هاتف الشركة الأحدث iPhone 12 Pro Max الشاشة: iPhone 12 Pro Max: 6.7 بوصة. iPhone X: 5.8 بوصة. نوع الشاشة: iPhone 12 Pro Max: OLED iPhone X: OLED دقة الشاشة: iPhone 12 Pro Max: 2778x 1284بيكسل. iPhone X: 2436 x 1125 بيكسل. المعالج: المعالج: iPhone 12 Pro Max: A14 Bionic iPhone X: A11 Bionic

الذاكرة الداخلية: الذاكرة الداخلية: iPhone 12 Pro Max: 64GB iPhone X: 256GB

نظام التشغيل: نظام التشغيل: iPhone 12 Pro Max: iOS (14.x) iPhone X: iOS (14.x)

البطارية: البطارية: iPhone 12 Pro Max: 3687mAh iPhone X: 2716 mAh

الكاميرا الخلفية: الكاميرا الخلفية: iPhone 12 Pro Max: ثلاثية 12 ميجابيكسل. iPhone X: مزدوجة 12 ميجابيكسل.

الكاميرا الأمامية: الكاميرا الأمامية: iPhone 12 Pro Max: 12 ميجابيكسل. iPhone X: 7 ميجابيكسل.

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