شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يتسبب متصفح جوجل كروم فى إبطاء أجهزة MacBook ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المطور Loran Brichter موقع الكترونى يحمل اسم "Chrome is Bad" أو كروم سيئ، والذى يدعي أن متصفح Google Chrome يبطئ أجهزة كمبيوتر Apple Mac، حيث قال Brichter، إن المتصفح يثبت آلية التحديث التلقائي Keystone في الخلفية، والتي يتم إخفاؤها من مراقب النشاط، وتؤدي إلى استهلاك WindowServer لوحدة المعالجة المركزية.

وفقا لما ذكره موقع "the verge"، لعل الحل هو إلغاء تثبيت كل من Chrome و Keystone، ثم إعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك والذي من شأنه تحسين الأداء، إلا أن تقريرا لموقع 9to5Mac ينفى تماما هذه الادعاءات.

حقق المطور Guilherme Rambo مع 9to5Mac في المشكلة والحل وحدد الادعاء بأن Chrome يبطئ أجهزة MacBooks هو مبالغ فيه، حيث إنه مع تثبيت Chrome ، وجد Rambo أن عملية WindowServer تستخدم 50 ثانية من وحدة المعالجة المركزية، و 49 ثانية عندما تمت إزالة خدمات جوجل ووضعها في المهملات.

ومع ذلك، حاول عدد من الأشخاص تجربة اقتراح Brichter ووجدوا أن جهاز Mac الخاص بهم يعمل بشكل أكثر هدءوا من ذي قبل".

أطلق Brichter موقع الويب خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث أنفق 5 دولارات على اسم نطاق للكشف خداع Google Chrome، قائلا: لقد لاحظت أن جهاز MacBook Pro الجديد 16 الخاص بي بدأ يصبح أكثر بطء حتى في القيام بأشياء تافهة مثل التمرير.

كتب Brichter: "لقد حذفت Chrome، ولاحظت وجود Keystone أثناء حذف بعض تفضيلات Chrome وذاكرة التخزين المؤقت الأخرى، لقد حذفت كل شيء يمكنني العثور عليه من جوجل، وأعدت تشغيل الكمبيوتر، وكان الأمر أشبه بالفرق بين الليل والنهار".

وأضاف: "كان كل شيء أسرع على الفور وبشكل ملحوظ، ووحدة المعالجة المركزية WindowServer كانت أقل من 10٪ مرة أخرى".

شارك Brichter موقعه على تويتر، والذي رصده "مارك تشانج" الذي يعمل في Google Chrome، ورد تشانج على التغريدة قائلاً: "Keystone هو بالفعل تحديث Chrome لنظام التشغيل Mac، لكنه لا يخفي نفسه من مراقب النشاط ويعمل فقط (بأولوية منخفضة) عندما يكون لديه مهام لأداءها، ولسنا على علم بأي مشاكل مفتوحة من شأنها أن تتسبب في ارتفاع استخدام وحدة المعالجة المركزية من Keystone، ولكن يرجى الإبلاغ عن خطأ في crbug.com بخطوات لإعادة إنتاجه، وسنحاول إصلاحه في أسرع وقت ممكن."