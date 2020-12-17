شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 7.12 مليون دولار خسائر مصنع لإنتاج الأيفون فى الهند بسبب أعمال عنف وشغب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرضت شركة تايوانية تشاركُ فى إنتاج هواتف "أيفون" بالهند، لأعمال سرقة وشغب، نهاية الأسبوع الماضى، ما أدى إلى خسائر تقارب 7.12 مليون دولار، وسط خلاف بشأن قيمتها الحقيقية، واحتج عمال هنود متعاقدون على عدم تلقى مستحقاتهم بشكل كامل، مقابل العمل الذى أدوه فى المصنع التابع لشركة "ويسترون".

واحتشد العمال المتعاقدون فى موقع الشركة بمنطقة بنغالور، من أجل المطالبة بصرف مستحقاتهم وتحسين ساعات العمل، وعندما حضرت الشرطة الهندية إلى المكان، تحولت المطالب العمالية إلى أعمال شغب، ما أسفر عن تخريب فى المعدات والسيارات.

وقدرت الشركة التايوانية الأضرار التى سجلت فى المكان بستين مليون دولار، لكن ثمة من قال إن الرقم الفعلى أقل من ذلك، فى غضون ذلك، أوضحت سوق المال التايوانية، يوم الثلاثاء، أن إنتاج الشركة لم يتأثر بشكل كبير كما أن المستودع لم تلحق به أضرار كبيرة، بخلاف ما ذكرته الصحافة المحلية.

وعقب هذه الأحداث، هبطت قيمة سهم الشركة التايوانية بنحو 2.5 فى المئة فى التداولات الآسيوية المبكرة، وهو ما أثر على بورصة تايوان بشكل عام، وأوضحت الشركة أنها تعاونت مع السلطات المحلية بينما يتواصل تحقيق الشرطة لتحديد ملابسات ما حصل.

وأوردت الشركة التايوانية أنها مستمرة فى التفاوض مع شركة التأمين بشكل الأحداث الأخيرة فى المنشأة الهندية.

من ناحيتها، قالت شركة "أبل" الأمريكية إنها تجرى تحقيقًا لمعرفة ما إذا كانت شركة "ويسترون" قد أخلت بالشروط، مضيفة أنها أرسلت موظفين ومحاسبين إلى المنشأة.

وتعد هذه الشركة التايوانية من أكبر مصادر إمداد شركة "أبل"، وتعمل على إنتاج هواتف "آيفون" فى الهند لأربع سنوات، ويعد نجاح هذه الشركة بمثابة مصدر فخر لحكومة ناريندرا مودى التى تراهن على زيادة التصنيع والاهتمام بالتقنية فى البلد الآسيوى العملاق.