شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن تطبيق فيس بوك الجديد "Collab" المنافس لـ TikTok والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق فيس بوك رسميًا Collab، وهو تطبيق تجريبى لإنشاء مقاطع فيديو موسيقية تعاونية على متجر التطبيقات، حيث كشف فيس بوك عن هذا التطبيق كإصدار تجريبى بنظام الدعوة فى مايو الماضى، إلا أن الشركة وسعت أخيرا انتشار التطبيق، فيما يعد هذا أحد المنتجات العديدة من فريق فيس بوك New Product Experimentation (NPE).

وبحسب موقع fonearena الهندى، فإن التطبيق مستوحى من TikTok، ويتيح للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو موسيقية قصيرة من خلال الجمع بين ما يصل إلى ثلاثة مقاطع فيديو مستقلة لمدة تصل إلى 15 ثانية.

وعلى غرار TikTok، فإنه يحتوى على موجز تمرير لا نهاية له للفيديوهات التى يمكن للمستخدمين تصفحها واختيارها وفقًا لذلك، وعلاوة على ذلك، هناك خيارات لإعجاب الموسيقى المفضل فى التطبيق، بحيث يتم إخطار المستخدم عند نشر مقاطع جديدة.

وعند الوصول إلى جزء المزامنة، يتعامل التطبيق نفسه مع مزامنة الفيديو والصوت من خلال تقديم أدوات داخل التطبيق، ويمكن نشر المحتوى الذى تم إنشاؤه من خلال تطبيق Collab على منصات أخرى، بما فى ذلك TikTok و Instagram، ومع ذلك، فإن المحتوى الذى تم تصديره سيحتوى على علامة مائية للتطبيق عليه.

لكن التطبيق متاح حاليا فى السوق الأمريكية ومنصة iOS، لكن لا توجد أى معلومات رسمية على الإطلاق فى جميع أنحاء العالم حتى الآن.