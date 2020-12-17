شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تعلن جاهزيتها لاستقبال كبسولة تشانج 5 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر فريق البحث والاسترجاع التابع لمهمة المسبار تشانج آه-5 اليوم الثلاثاء، إن موقع هبوط المسبار المحدد مسبقا لواء سيتسوانج في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم بالصين مستعد لاستقبال المسبار، حيث سيحضر المسبار بعينات من القمر إلى الأرض، بحسب "شينخوا"

في 4 ديسمبر الماضى، انطلق المسبار الصيني "Chang'e-5" من القمر وهو يحمل كبسولة تحتوي على عينات من تربته ووصل إلى مدار قريب حول الأرض، ومن المقرر هبوطه في منتصف الشهر الجاري، بحسب روسيا اليوم.

يذكر أن الصين أطلقت المسبار "Chang'e-5" في 23 سبتمبر 2020 إلى مدار حول القمر، وفي الأول من ديسمبر انفصلت عنه وحدة الهبوط والإقلاع وهبطت على سطح القمر وبدأت بجمع عينات من تربته.

وقد استمرت عملية جمع العينات باستخدام ذراع بمغرفة ومثقاب للحفر طوله متران مدة 19 ساعة، وقد أخذت العينات من السطح ومن أعماق مختلفة. وبعد انتهاء العملية أغلقت الكبسولة بإحكام ووضعت في وحدة الإقلاع، التي من المقرر أن تلتحم بالمسبار يوم 6 ديسمبر، حيث ستنقل إلى متنه الكبسولة، ومن ثم تنفصل ثانية، ليتوجه المسبار بعد ذلك نحو الأرض، التي من المقرر أن يصلها في منتصف ديسمبر الجاري.