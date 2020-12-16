شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مؤسسة مجدى يعقوب" و"الشكاوى الحكومية" يستجيبان لاستغاثة والد الطفل "رمضان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استجابت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، للاستغاثة التى تم رصدها عبر مواقع التواصل الاجتماعى من قبل فريق العمل بالمنظومة، والتى ناشد خلالها والد الطفل رمضان من الجهات الحكومية بالتدخل لعلاج نجله البالغ من العمر سبعة أشهر فقط، والذى يعانى من عيب خلقى فى القلب "رباعى فالوت" منذ ولادته، بما جعله بحاجة للخضوع لجراحة عاجلة لإنقاذ حياته.

وأشار الدكتور طارق الرفاعى، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، فى هذا الصدد إلى أنه فور رصد الاستغاثة تم التواصل مع الدكتور طاهر أيوب، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، حيث قام بالتنسيق مع مؤسسة "مجدى يعقوب" للقلب، لإنهاء إجراءات نقل الطفل إليها، وذلك اعتمادا على التقرير الطبى الحديث للحالة، والذى تم اعداده بواسطة الطبيب المعالج للطفل بمستشفى اسنا التخصصى، التى تم حجزه بها بصفة مؤقتة لحين التنسيق لنقله لتلقى الرعاية الطبية المناسبة، حيث أوصى التقرير بضرورة إخضاع الطفل لجراحة قلب مفتوح بصفة عاجلة.

وأضاف مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أنه تم فى ذات السياق التنسيق مع الدكتور محمود خضر، مدير مستشفى اسنا التخصصى، وتكليف أحد الأطباء بالمستشفى بمصاحبة الحالة خلال نقلها إلى مؤسسة "مجدى يعقوب" للقلب، حتى التسكين داخلها، للاطمئنان على صحة الطفل، كما تم الاتصال بالدكتور خالد يوسف، مدير فرع هيئة الإسعاف المصرية بمحافظة الأقصر لتوفير سيارة إسعاف مُجهزة لنقل الحالة، وعلى الفور تم تحريك سيارة إسعاف مناسبة لإتمام نقل الطفل.