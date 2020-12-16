شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أخبار مصر.. الحكومة تدرس تطبيق غرامات فورية لمخالفى الإجراءات الاحترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها تفاصيل زيارة الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات لمصر، وعقد قمة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، إضافة إلى قرارات الحكومة الجديدة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وحالة الطقس غدا، وآخر تطورات إصابة أغلب لاعبي منتخب الشباب بفيروس كورونا، وإصابة بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلى بكورونا..

وفيما يلى موجز أخبار مصر..

قمة الأشقاء بالاتحادية.. الرئيس السيسى يشيد بتطور العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية بين القاهرة وأبو ظبى ويشدد على التزام مصر بموقفها تجاه أمن الخليج.. الشيخ محمد بن زايد: دور مصر محورى وراسخ

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ضيفًا عزيزًا فى بلده الثانى مصر، معبرًا عن الامتنان بلقائه مجددًا لاستمرار التشاور والتنسيق تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك، وكذلك موضوعات التعاون الثنائى وذلك فى إطار العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين مصر والإمارات، تلك العلاقات التى أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لتستمر عبر عقود ولتزداد قوة بإرادة مشتركة صادقة فى إطار من الأخوة والاحترام المتبادل والثقة والتفاهم والمصير المشترك، حيث أثبتت السنوات الأخيرة فاعلية تلك العلاقات فى مواجهة المخاطر التى استهدفت أمن المنطقة ومصالح شعوبها ومقدرات دولها.





الحكومة ترجئ عقد العموميات العادية وغير العادية للهيئات الرياضية 6 أشهر

اعتمدت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا"، اليوم الأربعاء خلال اجتماعها إرجاء انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية في جميع الهيئات الشبابية والرياضية، اعتبارا من 4 ديسمبر الجاري، ولمدة 6 أشهر، وذلك منعا للتجمعات الكبيرة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا".





رئيس الوزراء يوجه بتطبيق تناوب حضور العاملين بالوزارات والهيئات لمنع التجمعات

‎وجه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بأن يتم تطبيق تناوب حضور العاملين في الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، بما يسهم في منع الكثافات والتجمعات، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا".





الحكومة تعلن استمرار إغلاق دور المناسبات وحظر سرادقات العزاء بعد تزايد إصابات كورونا.. تخصيص مليار جنيه من الاحتياطيات العامة لمواجهة الأزمة.. وإصدار قرارات لتحصيل غرامات فورية من مخالفى الإجراءات الاحترازية

عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء، ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا"، حيث تم استعراض الجهود المستمرة لمواجهة الأزمة، وموقف توفير اللقاح، وذلك بمشاركة الوزراء أعضاء اللجنة والمسئولين المعنيين.





10 قرارات عاجلة للحكومة اليوم.. الحبس وغرامة 200 ألف جنيه لتصوير أو بث جلسات دعوى جنائية دون تصريح.. الإسناد بالأمر المباشر للشركات لـ29 مشروعا بـ3 وزارات.. الموافقة على منحة بـ200 ألف يورو للمرأة بقطاع السياحة

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء على عدد من القرارات ومن بينها الموافقة على الإجراءات والخطوات التى تمت بشأن البدء فى تنفيذ مبادرة "شغلك فى قريتك"، والتى تستهدف توفير فرص عمل مستدامة لمواطنى القرى، مع التركيز على المرأة، وبصفة خاصة المرأة المعيلة وتعظيم قيمة المنتجات المحلية وتقليل الفاقد، وتكوين جيل جديد من رواد الأعمال، إلى جانب التطوير الفنى والمهنى للشباب فى المجتمعات الريفية، وزيادة دخل الأسرة، وذلك من خلال إنشاء مجمعات صناعية بالقرى المصرية، يحتوى كل مجمع على مشروعات متوسطة أو مزيج من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.





الصحة: 85.9% نسبة الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل على مستوى الجمهورية

كشفت بيانات وزارة الصحة والسكان عن بلوغ نسبة التعافي من فيروس كورونا في مستشفيات العزل بالجمهورية 85.9 % بعد تجاوز عدد المتعافين 105450 حالة حتى اليوم.





الرئيس يُعين محمد حجازى قائدا للدفاع الجوى وعلى فهمى مستشارا عسكريا

أكد السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قراراً بتعيين اللواء أركان حرب محمد حجازي عبد الموجود قائداً لقوات الدفاع الجوي.





وزيرة الصحة تعلن زيادة إنتاجية الأكسجين المسال لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا.. وارتفاع معدل الاستهلاك اليومى من 400 ألف لتر إلى 500 ألف لتر.. هالة زايد: القاهرة والجيزة الإسكندرية تتصدر معدلات الإصابة

قدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء، الذى عُقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس عرضا حول آخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا، وبيانًا بالحالات التى تم شفاؤها وخرجت من المستشفيات، وكذا الحالات الجديدة التى أصيبت بالفيروس مؤخرًا، ومعدل الإصابات على مستوى الجمهورية خلال الأسبوع الماضى، مجددة الإشارة فى هذا الصدد إلى أن محافظات القاهرة والجيزة والاسكندرية تصدرت المحافظات، حيث سجلت أعلى معدلات إصابة خلال هذه الفترة أيضًا، موضحة كذلك نسب الإشغال الخاصة بالأسرة داخل مستشفيات العزل، سواء ما يتعلق بالأسرة الداخلية، أو أسرة الرعاية، أو أجهزة التنفس.





ضبط صاحب شركة هارب من 377 سنة سجن و 9 ملايين جنيه غرامات

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط "صاحب شركة إستيراد وتصدير وإنتاج البذور الزراعية والتوكيلات التجارية – مقيم بمحافظة القاهرة" والمحكوم عليه فى 302 حكم حبس "جزئى ومستأنف" فى قضايا "نصب - تبديد" بإجمالى حبس "377 سنة" وغرامات مالية مستحقة بلغت تسعة ملايين ومائة وثلاثين ألف جنيه، وبمواجهته اعترف بالأحكام الصادرة ضده، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.





الطقس السيئ يضرب المحافظات.. أمطار رعدية غزيرة فى الشرقية والغربية ودمياط والإسماعيلية.. ومتوسطة فى بورسعيد واستمرار حركة الملاحة بقناة السويس.. وشفط المياه من الطرق والأنفاق ورفع درجة الاستعداد بكافة الأجهزة

تواصل موجة الطقس السيئ وعدم استقرار الحالة الجوية فى عدد من المحافظات والتى تستمر حتى نهاية الأسبوع الجارى حسب توقعات خبراء الأرصاد الجوية خاصة على المحافظات الساحلية.





نتنياهو يلمح لـ"حل الكنيست".. ويؤكد: إما تمرير الميزانية أو "ثلاثاء أسود"

ذكرت صحيفة " يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ألمح لمقربين له من حزب الليكود بحل الكنيست إذا ما تعنت حزب "أزرق- أبيض" في تمرير ميزانية عام 2021 .





الرئيس الجزائرى يعلن مصرع 3 ضباط إثر سقوط مروحية عسكرية فى البحر

أكد الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، مصرع كافة طاقم المروحية العسكرية التابعة للقوات البحرية والتى سقطت فى شمال غرب ساحل مدينة بوهارون، بتيبازة.





رئيس فايزر يكشف سر عدم موافقته على التطعيم بلقاح شركته

كشف الرئيس التنفيذي لشركة فايزر العالمية ألبرت بورلا، عن سبب عدم تلقيه لقاح شركته المضاد لفيروس كورونا، قائلاً: "لم أتلقه بعد، لدينا لجنة أخلاقيات تتعامل مع مسألة من سيتلقى اللقاح"، مشيرًا إلى أن مراكز السيطرة الأمريكية على الأمراض حددت ترتيب التطعيم دون تدخل منا".





غدا شبورة وأمطار خفيفة بأغلب الأنحاء تمتد للقاهرة الكبرى والصغرى 13 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس.





حقيقة انتقال رمضان صبحى للزمالك ورحيل مصطفى محمد في تليفزيون الخليج 365

تغطية خاصة أجراها تليفزيون الخليج 365 حول ما تردد عن رحيل رمضان صبحى من نادى بيراميدز لنادى الزمالك، واستبداله بمصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض. وازدادت الأنباء بعد قرار لجنة مسابقات باتحاد الكرة، إيقاف رمضان صبحى لاعب بيراميدز مباراة واحدة بعد طرده عقب نهاية مواجهة فريقه أمام الاتحاد السكندرى والتي انتهت بنتيجة 2-1 بسبب تجاوزه مع الحكم محمد صباحى.





فراعنة الشباب يرفعون شعار "كل المفروض مرفوض".. اللاعبون يدافعون عن حلم أفريقيا حتى الرمق الأخير.. وزارة الرياضة تنزل على رغبة اللاعبين.. دعم على السوشيال ميديا من نجوم المنتخب الأول.. وسفر لاعبين لإكمال القائمة

فى واقعة تنم عن الانتماء والقتال على الحلم، دافع الفراعنة الصغار من لاعبى منتخب الشباب المتواجد حالياً فى تونس، عن حلم استكمال بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا للشباب، رغم التحديات والظروف الصعبة التى يمر بها المنتخب بعدما اجتاحت جائحة كورونا معسكر المنتخب لتسقط 14 لاعبا من منتخب الشباب مصابون بالفيروس بجانب ربيع ياسين المدير الفني مما أدى لاعتبار المنتخب مهزوما أمام ليبيا بسبب النقص العددى فى المباراة الافتتاحية.





نقل موسيماني مدرب الأهلي للمستشفي بعد إصابته بكورونا

توجه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى المستشفى تمهيدا لحجزه لتلقي الرعاية الطبية اللازمة ومن أجل عزله بعدما جاءت نتيجة مسحته إيجابية.