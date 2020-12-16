شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: استئناف الدراسة غدا بمحافظة القاهرة لقلة فرص سقوط الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر بمحافظة القاهرة، أنه لن يتم تعطيل الدراسة غدا، وأن قرار تعطيل الدراسة الذى أصدره اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أمس، نص على تعطيل الدراسة اليوم الأربعاء فقط، ولن يتم تمديده، نظرا لقلة فرص سقوط الأمطار على القاهرة طبقا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية.

وفى السياق، تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشفت إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى، وأمطار خفيفة على مناطق من الوجه البحرى، وأمطار خفيفة على مناطق من الإسكندرية ومطروح ورشيد وبلطيم، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من دمياط وبورسعيد والعريش ورفح، وأمطار خفيفة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، وشبورة مائية صباحا تكون كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، وبارد على السواحل الشمالية، مائل للبرودة على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.