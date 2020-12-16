تكنولوجيا: صور حية توضح تفاصيل تصميم هاتف هواوي المرتقب nova 8

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة هواوي لعقد حدث يوم 23 من ديسمبر للإعلان الرسمي عن سلسلة nova 8، واليوم تقدم أحدث الصور الحية نظرة واضحة لتصميم ومواصفات nova 8 بتفاصيل أكثر دقة.

رصد هاتف nova 8 في أحد منافذ البيع في السوق الصيني إستعداداً للإعلان الرسمي المرتقب، وتؤكد الصور الحية على أن هاتف nova 8 يأتي بحجم 6.57 إنش في الشاشة، مع تصميم منحني.

كما أوضحت الصور الحية أن الهاتف يأتي برقاقة معالج Kirin 985، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 66W، أيضاً ينطلق الهاتف بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية، مع مستشعر بدقة 32 ميجا بيكسل.

من جانب أخر تأتي الكاميرة الخلفية في nova 8 بتصميم بيضاوي مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.9، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لتصوير macro، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم عمق التصوير.

أيضاً كشفت التسريبات المصورة الحية عن قياسات هاتف nova 8 الذي يتميز بقياسات 160.1 في 74.1 في 76.4مم، مع وزن 169 جرام، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 3700 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 66W، وواجهة EMUI 11 مع نظام تشغيل Android 10.

ويتوفر هاتف nova 8 باثنان من النماذج، حيث يأتي النموذج الأول بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت، بينما يأتي النموذج الثاني بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

كما تقدم هواوي الهاتف بلون متدرج، مع ألوان الأخضر، والبنفسجي، وأيضاً الأسود، على أن يبدأ سعر هاتف nova 8 من 459 دولار، لذا نترقب الإعلان الرسمي خلال حدث هواوي المقرر عقده في 23 من ديسمبر.

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