تكنولوجيا: ابل تستعد لإطلاق سماعة AIRPODS PRO LITE دون ميزة إلغاء الضوضاء النشطة

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير التي جاءت عبر TheLec في كوريا الجنوبية، على خطط شركة ابل لإطلاق سماعة AIRPODS PRO LITE اللاسلكية قريباً دون ميزة إلغاء الضوضاء النشطة المميزة للإصدار الحالي.
تستعد شركة ابل لإطلاق إصدار جديد من السماعات اللاسلكية والذي يأتي بعد إصدار الشركة السابق AIRPODS PRO مع مواصفات أقل.
ويشير التقرير الذي نشر اليوم إلى أن إصدار ابل القادم من السماعات اللاسلكية ينطلق بعنوان AIRPODS PRO LITE، مع مستوى تسعير أقل، حيث تستهدف ابل بهذا الإصدار التوسع بإصدارات الشركة في أسواق جديدة.
كما أكد مصدر التسريبات على أن ابل قد بدأت تعاون جديد مع شركات كورية لتوريد تكوينات السماعة اللاسلكية، لتطوير سماعة لاسلكية تضم رقاقة H1، كما يأتي هيكل السماعة اللاسلكية Lite SiP بتصميم مربع، على أن تبدأ شركة ابل في إجراء إختبارات على السماعة اللاسلكية هذا العام، ومن ثم يبدأ الإنتاج الضخم العام المقبل.
يذكر أن ابل خططت في البداية لإطلاق سماعة AIRPODS PRO LITE اللاسلكية في أكتوبر من العام الماضي، إلا أن سماعة AIRPODS PRO اللاسلكية سجلت مبيعات أعلى من توقعات ابل، لذا جاء قرار الشركة بتأجيل إطلاق سماعة Lite إلى وقت لاحق.
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