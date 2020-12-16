تكنولوجيا: الإعلان عن هاتف Infinix Smart HD 2021 بمعالج Helio A20 وبطارية 5000 mAh

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Infinix رسمياً اليوم عن هاتف Infinix Smart HD 2021 منخفض التكلفة، الذي ينطلق برقاقة معالج Helio A20، ونظام تشغيل Android 10 إصدار Go، والذي يتوفر في السوق الهندي بسعر 80 دولار أو 65 يورو.

يتميز هاتف Infinix Smart HD 2021 بحجم شاشة 6.1 إنش، وجودة عرض HD بلس، كما تضم الشاشة نتوء القطرة لكاميرة السيلفي المميزة بدقة 5 ميجا بيكسل مع فلاش LED.

كما يدعم هاتف Infinix Smart HD 2021 رقاقة معالج Helio A20 مع واجهة XOS 6.2 ونظام تشغيل Android 10 إصدار Go، أيضاً يتميز بذاكرة عشوائية 2 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 32 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي في بطاقة microSD حتى سعة 256 جيجا بايت.

ويضم هاتف Infinix Smart HD 2021 كاميرة خلفية بدقة 8 ميجا بيكسل، مع مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية، كما يدعم الهاتف صوتيات DTS متعددة الإتجاهات، ويأتي بمدخل 3.5 مم للسماعات.

ويدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، كما يضم منفذ microUSB للشحن، ويتوفر الهاتف بألوان الأزرق والأخضر إلى جانب اللون الأسود بسعر 80 دولار أو 65 يورو.

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