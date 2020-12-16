تكنولوجيا: هواوي تطلق الإصدار التجريبي من HarmonyOS 2.0 لمجموعة محدودة من هواتف الشركة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت العملاق الصيني اليوم الإصدار التجريبي الأول من HarmonyOS 2.0 الذي يدعم الهواتف الذكية، والذي يرتكز على واجهة EMUI 11 ويتوفر لعدد محدود من هواتف الشركة.

بدأت شركة هواوي في توجيه دعوة لبعض من المستخدمين والمطوريين لإختبار الإصدار التجريبي الأول من نظام HarmonyOS 2.0 على هواتف الشركة، على أن يدعم الإصدار التجريبي مجموعة محدودة من إصدارات الشركة التي تشمل كلاً من هواتف Huawei P40 و P40 Pro و Mate 30 وMate 30 5G، وMate 30 Pro، وMate 30 Pro 5G، ويدعم النظام جهاز Huawei MatePad Pro اللوحي في نموذج Wi-Fi و LTE وأيضاً إصدار 5G.

وتؤكد هواوي على خططها لدفع الإصدار التجريبي من HarmonyOS 2.0 لعدد من هواتف وأجهزة الشركة المميزة بواجهة EMUI 11 لاحقاً، بينما يقتصر الإصدار التجريبي الأول على قائمة الهواتف المحددة من هواوي.

ومن المقرر أن يتم دفع الإصدار التجريبي الأول للهواتف المحددة في قائمة هواوي عن طريق التسجيل في الصفحة المخصصة من هواوي، حيث سيتلقى المستخدم رسالة بالموافقة على دفع الإصدار التجريبي عبر البريد الإلكتروني، على أن يتم دفع التحديث إلى الهاتف أو الجهاز اللوحي بعد يومين من تلقي رسالة التأكيد على البريد الإلكتروني.

أيضاً من المقرر أن يرتكز HarmonyOS 2.0 على واجهة EMUI، حيث يتشارك الإصدار التجريبي مع الواجهة في الكثير من التعليمات البرمجية، كما تدعم واجهة HarmonyOS 2.0 تشغيل تطبيقات الأندوريد بشكل جيد.

يذكر أن هواوي قد أعلنت في وقت سابق عن مسابقة للمطورين، تقدم من خلالها العملاق الصيني جوائز تصل إلى قيمة 230 ألف دولار لدفع المطوريين لإبتكار تطبيقات جديدة لمنصة HarmonyOS.

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