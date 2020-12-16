زيادة الأمطار على مدن القناة خلال ساعات

أكدت الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية أن الحالة الجوية ستتحسن غدا الخميس. فيما أشارت الهيئة إلى أن آخر إصدارات الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة علي مناطق من القاهرة و شمال الصعيد ، يصاحبها سقوط الأمطار تكون متوسطة الشدة تزداد حدتها علي شمال شرق البلاد ومدن القناة وشمال سيناء تكون غزيرة وقد يصاحبها ضربات البرق من حين الي آخر.

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