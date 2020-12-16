البيتكوين ترتفع إلى أعلى قيمة لها على الإطلاق

دبي - يزن راشد - تجاوزت قيمة عملة البيتكوين حاجز 20,000 دولار أمريكي لأول مرة في التاريخ اليوم الأربعاء، حيث عزا عشاق العملات المشفرة ذلك إلى زيادة الطلب من المستثمرين المؤسَسيين على العملة المشفرة الأشهر في العالم.

وجرى تداول العملة المشفرة الأعلى قيمة في العالم أيضًا بزيادة قدرها 5.6 في المئة مما رفع سعرها إلى نحو 20,600 دولار أمريكي، وذلك وفقًا لبيانات السوق من Coin Metrics، مما رفع مكاسبها حتى الآن إلى أكثر من 180 في المئة.

وكانت عملة البيتكوين في حالة تمزق خلال العام الحالي. ويقول المحللون: إنها حصلت على دفعة من مستثمرين من الأسماء الكبيرة، مثل: Paul Tudor Jones، و Stanely Druckenmiller اللذين حوّلا أصولهما إلى العملة المشفرة، كما أن شركات تقنية كبرى، مثل: Square، و MicroStrategy بدأت بدعم الشراء باستخدام البيتكوين.

وقال (تشارلز هايتر) – الرئيس التنفيذي لمزود البيانات لسوق التشفير CryptoCompare – لشبكة (سي إن بي سي) CNBC: “هذا هو تأثير الدومينو حيث يقلب مديرو الأصول محافظهم الاستثمارية إلى عملة البيتكوين”.

وذكّر الارتفاع القياسي الأحدث لعملة البيتكوين العديد من مراقبي السوق بارتفاعها الهائل الذي قارب 20,000 دولار أمريكي في عام 2017. وتبع ذلك تراجع حاد في العام التالي عندما انخفضت قيمتها إلى ما يقرب 3,000 دولار أمريكي.

ويدّعي المبشرون بالعملات المشفرة أن ارتفاع 2020 يختلف عن ارتفاع 2017، لأن الأول مدفوع بالشراء المؤسسي، بدلًا من المضاربة القائمة على الأفراد.

ويتخلل تاريخ البيتكوين الممتد على مدى 12 عامًا مكاسب مريرة وانخفاضات حادة بالقدر نفسه، وتظل أسواقها غامضة للغاية مقارنة بالأصول التقليدية، مثل: الأسهم، أو السندات.

ودفع ارتفاعها هذا العام بعض المستثمرين إلى الادعاء بأن سعر العملة المشفرة قد يزيد بمقدار خمسة أضعاف بالمقارنة مع سعرها الحالي، بحيث قد تصل قيمتها إلى 100 ألف دولار، مما جذب انتباه المتشككين الذين يقولون: إنها مضاربة بحتة.