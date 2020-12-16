الصين تستعد لاستقبال دفعة من الصخور القمرية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 ديسمبر 2020 06:15 مساءً - منذ ساعتين

تتأهب الصين لاستقبال أول دفعة من عينات التربة القمرية، منذ أكثر من 45 عامًا، وتقف الطواقم الأرضية الصينية على أهبة الاستعداد من أجل عودة المسبار القمري الذي أُطلق للقمر في 23 تشرين الثاني وهبط على سطح القمر في الأول من ديسمبر، حيث من المتوقع أن يهبط المسبار ”تشانغى – 5“ في منطقة سيزيوانغ بمنطقة منغوليا الداخلية الشاسعة، يوم الأربعاء أو في وقت مبكر من الخميس.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أطلق المسبار محركاته في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، لوضعه على مسار الهبوط قبل أن تنفصل المركبة المدارية عن مركبة العودة.

ووفقًا لما ذكره المسؤولون، عملت جميع الأنظمة على ما يرام، ومع ذلك من المتوقع أن يكون استعادة المركبة وحمولتها معقدًا بسبب صغر حجمها والظلام والثلوج الغزيرة التي تغطي أجزاء من منطقة سيزيوانغ.

وتتضمن الخطط تنفيذ مناورة في الغلاف الجوي للأرض، للحد من سرعة المركبة قبل أن تطلق المظلات وتهبط. واستعرضت هيئة الإذاعة الحكومية صور 4 مروحيات عسكرية مستعدة للانطلاق صباح اليوم في قاعدة جوية قريبة، وذلك بحسب “ارم نيوز”.