تكنولوجيا: vivo تطلق إصدار جديد من هاتف vivo Y30 بمعالج Helio P35 وسعر 215 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة vivo اليوم عن إصدار جديد من هاتف vivo Y30 الذي يأتي بعنوان Y30 Standard Edition، وينطلق برقاقة Helio P35، وسعر 215 دولار.

ينطلق هاتف Y30 Standard Edition بشاشة LCD بحجم 6.51 إنش، وجودة عرض HD Plus، كما يضم نتوء القطرة في الشاشة مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل.

ويختلف Y30 Standard Edition في رقاقة معالج Helio P35، حيث جاء الإصدار السابق برقاقة معالج Snapdragon 460، كما يأتي الإصدار الجديد بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، بينما جاء الإصدار السابق بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام.

كما يأتي هاتف Y30 Standard Edition بكاميرة خلفية مميزة بمستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، بينما يختفي مستشعر macro من الإصدار الجديد، كما يدعم هذا الإصدار الشحن بقدرة 10W.

وينطلق هاتف Y30 Standard Edition بقدرة بطارية 5000 mAh، كما يدعم الشحن عبر منفذ microUSB، كما يضم الهاتف نظام تشغيل Android 10، مع واجهة Funtouch OS 10.5، ويدعم التسجيل بتقنية التعرف على الوجه، وأيضاً يضم الهاتف مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف.

هاتف Y30 Standard Edition يدعم التخزين الخارجي عبر بطاقة microSD حتى سعة 256 جيجا بايت، ويتوفر الآن بسعر 215 دولار أو 175 يورو.

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