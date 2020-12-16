فاطمة أيت طالب - دبي - أخبار ديسمبر 16, 2020 232 تقارير : هاتف #samsungNote قادم في 2021 ولا صحة لإشاعات توقف انتاج السلسلة ???? حسب تقارير من YonhapN News الكورية من مصادرها في سامسونج فالشركة تحضر لإطلاق جهاز Galaxy Note في 2021.

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