فاطمة أيت طالب - دبي - أخبار ديسمبر 16, 2020 369 تويتر تعلن ايقاف تطبيق Periscope وسيتم حذف التطبيق في مارس 2021❗ الإغلاق بسبب قلة الاقبال ولتوفر اغلب المزايا في تطبيق تويتر .

كانت هذه تفاصيل خبر تويتر تعلن ايقاف تطبيق Periscope وسيتم حذف التطبيق في مارس 2021❗ الإغلاق بسبب قلة الاقبال ولتوفر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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