أعلن موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن إغلاق تطبيق Periscope للبث عبر الإنترنت اعتبارا من أبريل المقبل.
ونشر الموقع، على حسابه الخاص بيانا جاء فيه "اتخذ موقع Twitter قرارا صعبا بإغلاق تطبيق Periscope.
وتتوقف تطبيقات Periscope's iOS وAndroid، عن العمل في 31 مارس 2021، واعتبارا من 15 ديسمبر، لا يمكن إنشاء حسابات جديدة في التطبيق، وبعد 31 مارس، لن يتمكن المستخدمون من البث هناك، يلاحظ Twitter.
وجاء في البيان، أيضا أنه يمكن الآن البث عبر Twitter Live.
في وقت سابق من شهر ديسمبر، استحوذ Twitter على شركة Startup Squad، التي تعمل على تطوير خدمة مكالمات الفيديو. تم الكشف عن تطبيق Periscope بواسطة Twitter في مارس 2015، عندما ادعت الخدمة أنها اشترت Periscope في يناير من ذلك العام.
في نوفمبر الماضي أعلن Twitter أنه كان يقدم ميزة Fleets جديدة هناك، التي تسمح بنشر المشاركات المختفية بعد 24 ساعة.
كانت هذه تفاصيل خبر تويتر يعلن إغلاق تطبيق Periscope للبث عبر الإنترنت اعتبارا من أبريل المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.