سامسونج تنفي الشائعات بشأن Galaxy Note

دبي - يزن راشد - نفت شركة سامسونج للإلكترونيات اليوم الأربعاء الشائعات بأنها ستتوقف عن إنتاج سلسلة Galaxy Note في العام المقبل، قائلة: إن خط الفابلت الرائد سيعيش بالرغم من ظهور الأجهزة المتميزة الأخرى.

وظهرت حديثًا تكهنات بأن سامسونج قد تعيد تكوين مجموعة هواتفها الذكية المتميزة مع أجهزة Galaxy Z القابلة للطي وأجهزة Galaxy S بعد التخلي عن عائلة Galaxy Note التي تم تمييزها بواسطة ميزات قلم S-Pen.

وقالت المصادر المطلعة على خطط سامسونج لوكالة رويترز: إن الشركة ليس لديها خطط لتطوير إصدار جديد من Galaxy Note لعام 2021.

وقال مسؤول مجهول من سامسونج لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية: نحن نستعد لإطلاق سلسلة جالاكسي نوت في العام المقبل.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، ألمح رئيس قطاع الهواتف المحمولة في سامسونج (روه تاي مون) Roh Tae-moon إلى أن الشركة المصنعة للهواتف الكبرى في العالم تعتزم دعم قلم S-Pen ضمن المزيد من أجهزة Galaxy بالإضافة إلى أجهزة Galaxy Note.

ويتوقع مسؤولو الصناعة أن سامسونج قد تجعل القلم متاحًا للنموذج المتطور من هاتف Galaxy S21 الذكي الذي من المتوقع أن يتم الكشف عنه في شهر يناير.

وبينما ادعى بعض الأشخاص أن تلميحات مون السابقة تشير إلى إيقاف سامسوج لسلسلة Galaxy Note، نفى المسؤول هذه التكهنات.

وقال المسؤول: تلميحات مون لا تعني أن سلسلة Galaxy Note ستتوقف.

وطرحت شركة سامسونج سلسلة جالاكسي نون للمرة الأولى في عام 2011، وقد أطلقت الشركة الكورية الجنوبية نماذج جالاكسي نوت الجديدة Galaxy Note 20 في النصف الثاني من العام.

وقدمت سامسونج البيان التالي: تؤكد سامسونج خططها لجلب بعض أكثر ميزات جالاكسي نوت المحبوبة إلى المزيد من فئات الأجهزة في عام 2021.

وأضافت: ما زلنا ملتزمين بتقديم أفضل تجربة للهاتف المحمول لعملائنا ونواصل الاستماع بنشاط ومراعاة آراء المستهلكين في جميع ابتكارات منتجاتنا.

وبالنظر إلى أن سامسونج لم تؤكد أو تنفي رسميًا أيًا من هذه التقارير، فلا يمكن التأكد من كونها حقيقية أم لا.

ومن المحتمل أيضًا أن تكون كلا المجموعتين من التقارير صحيحة، وقد تكون هناك مجموعة Galaxy Note في العام المقبل، لكنها قد تكون الأخيرة.