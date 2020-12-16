Google Photos تجعل صورك تبدو بالأبعاد الثلاثية

دبي - يزن راشد - تطرح خدمة Google Photos سلسلة من التحديثات تشمل ميزة الصور السينمائية الثلاثية الأبعاد، حيث تهدف النتائج إلى جعل ذكرياتك أكثر حيوية.

ويتم إنشاء الصور السينمائية الثلاثية الأبعاد الجديدة باستخدام التعلم الآلي الذي يتنبأ بعمق الصورة لإنتاج التمثيل الثلاثي الأبعاد للمشهد.

وتعمل هذه الميزة كذلك إذا لم تتضمن الصورة الأصلية معلومات العمق من الكاميرا، حيث تطبق جوجل تقنياتها من أجل الحصول على تأثير التحريك السلس.

وتظهر الصورة الجديدة في قسم الصور المميزة الحديثة في الجزء العلوي من شبكة الصور، ويمكنك بعد ذلك مشاركة تلك الصورة مع الأصدقاء أو العائلة، أو إرسالها كفيديو.

كما هناك تحديثات لميزة (الذكريات) Memories، التي تبرز أفضل صورك من السنوات الماضية.

وتقول الشركة: يتم خلال الشهر المقبل توسيع الذكريات لتشمل الصور السينمائية الثلاثية الأبعاد والتصميمات المجمعة المحدثة والأنواع الجديدة من الذكريات.

وقد تتضمن هذه الأنواع الجديدة من الذكريات تلك الخاصة بالأشخاص المهمين في حياتك أو الأشياء المفضلة لديك، بناءً على الصور التي تحمّلها.

وتوضح شركة جوجل أنه يمكنك إخفاء الأشخاص المعينين أو الفترات الزمنية المحددة في التطبيق إذا كنت لا تريد ظهور أجزاء من سجل الصور في الذكريات.

ويمكنك أيضًا إيقاف تشغيل الخيار لعد تنبيهك بشأن الذكريات، إذا لم تكن هذه الميزة تعجبك.

وتأتي الأنواع الجديدة من الذكريات بعد عام مليء بالتحديات حيث علق المستخدمون في منازلهم بسبب الوباء، وغالبًا ما جربوا مجموعة مختلفة من الأنشطة للترفيه.

وبدلاً من الذهاب إلى التجمعات الكبيرة، مثل الحفلات الموسيقية أو السفر إلى الوجهات الجديدة، بقي الكثير من الناس ضمن منازلهم وقضوا وقتهم مع العائلات.

وتساعد الذكريات الجديدة على إبراز بعض هذه الأنشطة المفضلة خلال العام الذي ربما لم يلتقط فيه الأشخاص عددًا من الصور الشخصية كما كان من قبل.

كما بدأت جوجل بطرح التصميمات المجمعة الجديدة لبعض مستخدمي Google Photos في وقت سابق من هذا الشهر.

وتتيح لك الصور المجمعة إنشاء التصميمات المختلفة باستخدام صورك، بينما تصمم الخدمة التخطيطات باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ويشمل هذا اختيار الخلفية لتتناسب مع اختيار الصور، والعثور على الألوان المتشابهة، واستخدام تلك الألوان لإبراز الخط وخلفية الصورة المجمعة.

وإليك صورة GIF من جوجل تقارن بين الصورة الثنائية الأبعاد والصورة السينمائية.