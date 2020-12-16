Google Meet تضيف التسميات التوضيحية المباشرة

دبي - يزن راشد - تضيف خدمة الاتصالات المرئية Google Meet التسميات التوضيحية المباشرة عبر الويب بأربع لغات لجعل الاجتماعات أكثر شمولاً، وذلك حسبما أعلنت شركة جوجل.

وتتوفر التسميات التوضيحية المباشرة باللغات الإسبانية والفرنسية والألمانية والبرتغالية في جميع إصدارات Google Meet بدءًا من اليوم.

وطرحت الخدمة في العام الماضي التسميات التوضيحية في الوقت الفعلي باللغة الإنجليزية.

وكتب (فيليب نيلسون) Philip Nelson، مدير مشروع Google Workspace في تدوينة تعلن عن التحديث: نحن نعلم من خلال عملنا مع المعلمين وأولياء الأمور على مر السنين كيف يمكن أن تكون أدوات التسميات التوضيحية مهمة للطلاب الذين يعانون من صعوبات التعلم، وكذلك متعلمي اللغة الإنجليزية في كل من التعليم الابتدائي والثانوي والعالي.



وأضاف: من خلال توسيع التسميات التوضيحية المباشرة لتشمل المزيد من اللغات، يمكننا مساعدة المزيد من الطلاب على الشعور بالقدرة على المشاركة، ومساعدة المزيد من المعلمين على مشاركة المساحة الشاملة التي يمكن الوصول إليها بسهولة.

وواصلت جوجل إضافة التحديثات إلى خدمة الاتصالات المرئية Google Meet بعد أن شهدت المنصة نموًا مزدهرًا خلال جائحة فيروس كورونا، مثل: توفير تقارير الحضور مع بيانات المشاهدة للأحداث التي يتم بثها مباشرة والسماح للمستخدمين برفع أيديهم في الاجتماعات الأكبر حجمًا.

وأعلنت الشركة في وقت سابق عن تمديد مكالمات خدمة الاتصالات المرئية Google Meet غير المحدودة في نسختها المجانية حتى 31 مارس للحسابات ضمن جيميل.

وقالت جوجل في شهر أكتوبر: إن الخدمة عقدت 235 مليون اجتماع يوميًا وأكثر من 7.5 مليارات مكالمة مرئية يومية في الربع الثالث من عام 2020.

وكانت جوجل قد قدمت الميزة الجديدة لإمكانية الوصول المسماة التسميات التوضيحية المباشرة مع نظامها التشغيلي أندرويد 10.

وتتميز الميزة بتحويل الكلام المنطوق إلى مكتوب بنقرة واحدة ضمن الوسائط التي يتم تشغيلها عبر جهازك، مما يسهل على ضعاف السمع مشاهدة مقاطع الفيديو والاستماع إلى ملفات البودكاست وقراءة الرسائل الصوتية والمزيد.

ومع إطلاق Google Pixel 4a في وقت سابق من هذا العام، قدمت جوجل Google دعمًا لميزة التسميات التوضيحية المباشرة في المكالمات الهاتفية، وأصبحت هذه الوظيفة الجديدة متاحة الآن أيضًا عبر أجهزة Pixel القديمة.