تويتر تغلق تطبيق البث المباشر Periscope بحلول مارس

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة تويتر أنها ستغلق تطبيق البث المباشر Periscope بحلول شهر مارس 2021، لكنها تستمر في تقديم البث المباشر للفيديو من خلال ميزة Twitter Live المدمجة داخل تطبيقها الرئيسي.

وأوضحت الشركة في تدوينة أن التطبيق في حالة صيانة غير مستدامة، وكان كذلك لفترة من الوقت، كما أن تركه بحالته الحالية لن يكون مناسبًا لمجتمع Periscope الحالي والسابق.

وقالت: شهدنا على مدار العامين الماضيين انخفاضًا في الاستخدام ونعلم أن تكلفة دعم التطبيق ستستمر في الارتفاع بمرور الوقت.

وتحظر الشركة تسجيل أي حساب جديد داخل التطبيق بدءًا من الإصدار التالي، وذلك بالرغم من أن تويتر لن تغلق التطبيق بالكامل حتى شهر مارس.

وتظل عمليات البث التي تمت مشاركتها عبر تويتر موجودة للمشاهدة، وتتاح الفرصة للمستخدمين لتنزيل الأرشيف الخاص بمقاطع الفيديو والبيانات قبل إغلاق التطبيق في العام المقبل.

ويظل موقع Periscope الإلكتروني نشطًا ليكون بمثابة أرشيف للبث العام القابل للمشاهدة فقط.

وقالت الشركة: يسمح هذا بتخفيف متطلباتنا للمستخدمين الذي يريدون التقدم ليصبحوا Super Broadcasters، وهو مصطلح الشركة لوصف المستخدمين المحددين الذين يُمنحون الفرصة لسحب الأموال التي قدمها لهم المتابعون، وسيكون أمامهم حتى 30 أبريل 2021 لسحب الأموال.

واستحوذت تويتر على Periscope قبل إطلاقه رسميًا في عام 2015، وذلك ضمن جهودها لدخول مجال الفيديو، وتحديدًا الفيديو المباشر.

وجاءت تلك الخطوة بالتزامن مع تحول تويتر إلى منصة لشركات الإعلام والمواطنين الصحفيين والأشخاص الذين يريدون نشر الخبر على نطاق واسع حول ما يفكرون فيه أو يفعلونه.

وكانت تويتر تتطلع في ذلك الوقت إلى وقف النمو الهائل لتطبيق Meerkat، فيما سلك Periscope مسارًا مختلفًا بصفته جزءًا من تويتر منذ بداية حياته.

وأصبحت الميزة المركزية لتطبيق Periscope هي أنه غدا جزءًا أصليًا من تطبيق تويتر Twitter Live، وروّجت تويتر لمحتوى Twitter Live، وليس محتوى Periscope.

ووفقًا لتويتر، قامت الشركة بنقل معظم القدرات الأساسية لتطبيق Periscope إلى Twitter Live، مما يسمح لها بالتركيز بشكل أفضل على تطوير وظيفة البث المباشر في المستقبل.

وقالت الشركة: نحن ممتنون جدًا لجميع الذين استثمروا الوقت والطاقة في جعل Periscope مكانًا لعرض ما يحدث في عالمكم وإنشاء المجتمعات النابضة بالحياة، وقد تعلمنا الكثير، وشاركنا بالتجارب الرائعة معًا، وشهدنا لحظات لا تُنسى في التاريخ، وشاهدنا أماكن من العالم لم نكن نتخيلها إلا عندما أطلقنا التطبيق لأول مرة.