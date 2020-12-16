شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يكشف عن تنبيهات جديدة للتحذير من مشاركة معلومات خاطئة عن كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر فيس بوك تنبيه المستخدمين عند مشاركة معلومات خاطئة خطيرة حول جائحة فيروس كورونا، إذ تقدم الشبكة الاجتماعية إشعارًا جديدًا يخبر المستخدمين أنه قد تمت إزالة منشور أعجبهم أو شاركوه أو علقوا عليه بسبب "معلومات يحتمل أن تكون ضارة حول كورونا، وفقًا لتقارير شركة Fast Company.

ووفقا لموقع Engadget الأمريكى يعد التحديث هو أحدث تصعيد من فيس بوك فى إطار تعامله مع المعلومات الخاطئة حول الوباء، إذ كانت الشركة تعرض منشورات فى النيوز فيد الخاص بالمستخدمين عند اكتشاف تفاعلهم مع المعلومات المضللة عن فيروس كورونا، لكن تم توجيه انتقادات لهذه التنبيهات على نطاق واسع، حيث كانت اللغة غامضة ولم تخبر المستخدمين صراحةً أنهم شاركوا المعلومات تم اعتبارها ضارة، وبدلاً من ذلك، شجعت المستخدمين على زيارة موقع منظمة الصحة العالمية على الإنترنت.

مع التحديث الأخير، يقر فيس بوك الآن أن هذه الرسائل لم تكن كافية، إذ ستكون الإخطارات الجديدة أكثر تفصيلاً، فعند الضغط على الإشعار سينتقل المستخدمين إلى صفحة مقصودة، حيث يمكنهم رؤية صورة مصغرة للمحتوى المسيء، ووصف لما إذا كانوا قد أحبوا المنشور أو شاركوه أو علقوا عليه، ولماذا تمت إزالته من فيس بوك".

ووفقا لـFast Company توفر التنبيهات أيضًا إجراءات متابعة، مثل خيار إلغاء الاشتراك من المجموعة التى نشرت فى الأصل المعلومات الخاطئة أو الاطلاع على الحقائق حول كورونا.

قد يبدو هذا بمثابة تحسن كبير عن نهج فيس بوك السابق، لكن لا تزال هناك بعض المحاذير، كما تلاحظ Fast Company، فإن الإشعارات الجديدة لا تكشف فى الواقع المعلومات الخاطئة الضارة، لذلك سيظل المستخدمون بحاجة إلى القليل من العمل الإضافى إذا كانوا يريدون العثور على المعلومات الصحيحة.

جدير بالذكر فيس بوك أزال بالفعل أكثر من 12 مليون منشور يضم معلومات خاطئة ضارة حول فيروس كورونا، وصنف ملايين آخرين، فى الوقت نفسه، تستعد الشركة لمحاربة موجة المعلومات المضللة عن لقاح فيروس كورونا، لذلك من المحتمل أن يكون لدى فيس بوك الكثير من الفرص لاستخدام الإشعارات الجديدة.